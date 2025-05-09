La sospechosa muerte de reconocida influencer: desapareció tras pasear en moto acuática

Hay luto en las redes sociales tras la muerte de Jaqueline Barbosa, influencer brasileña de 22 años que desapareció el domingo 31 de agosto durante una excursión en moto acuática en la represa Jaguari, en Igaratá. Tras tres días de búsqueda, su cuerpo fue hallado sin vida.

De acuerdo con los primeros reportes, Barbosa estaba de vacaciones con un grupo de jóvenes a los que había conocido apenas dos semanas antes. Su amiga Gabrielle Reis afirmó que le pidieron no ir porque no podrían acompañarla ni "seguirle el ritmo", pero la influencer insistió en realizar la salida.

Las sospechas tras la muerte de Jaqueline Barbosa

En un inicio se habló sobre un accidente acuático como causa probable, debido a la falta de experiencia en el manejo de la moto de agua. Sin embargo, la Policía ahora trata el hecho como "sospechoso" por inconsistencias en los testimonios de los acompañantes y la revisión de cámaras de seguridad para esclarecer la secuencia exacta de los hechos.

El hecho de que los testigos hayan entregado versiones contradictorias genera dudas sobre lo que realmente sucedió ese día y ahora se abre la posibilidad de que no se trate de un simple accidente acuático, sino de un hecho con mayores implicaciones.

Quién era Jaqueline Barbosa y cuál es el impacto del caso

Jaqueline, originaria de São Paulo, compartía contenido sobre estilo de vida y viajes ante una comunidad de más de 12.000 seguidores. Antes de dedicarse a las redes, trabajó en una joyería, una perfumería y como asistente de producción. En sus publicaciones repetía la frase: "Necesitas libertad para vivir plenamente".

Su amiga Gabrielle la describió como “dulce y cariñosa”, siempre atenta a los demás, aunque “ingenua” y con un estilo de vida muy intenso, lo que provocaba diferencias entre ambas sobre prioridades y proyectos personales.