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Mucho ojo con su prima de junio: en estos casos la retención en la fuente le quitará un porcentaje

Llega el pago de la prima de mitad de año en Colombia y miles de trabajadores ya hacen cuentas.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

junio 05 de 2026
10:07 a. m.
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La prima de servicios es uno de los beneficios laborales más esperados por los trabajadores dependientes en el país. Este pago, que equivale a 15 días de salario por semestre laborado, alivia el bolsillo de los colombianos de cara a las vacaciones, deudas o compras del hogar.

No obstante, existe una duda recurrente que suele generar sorpresas desagradables al revisar el desprendible de pago: ¿la prima de servicios está sujeta a la retención en la fuente? La respuesta es sí, pero no aplica para todo el mundo, ya que depende estrictamente del nivel de ingresos del empleado.

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Para entender si su prima de servicios será "mordida" por la retención en la fuente, es necesario revisar sus ingresos mensuales. Este mecanismo no es un impuesto adicional, sino un recaudo anticipado del impuesto sobre la renta que realiza la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

El tope salarial: ¿Cuándo empieza la Dian a restar de su prima?

De acuerdo con la normativa tributaria vigente en Colombia, la retención se activa a partir de ciertos topes medidos en Unidades de Valor Tributario (UVT).

En la práctica, aquellos trabajadores que devengan salarios básicos o ingresos mensuales medianos no verán ningún tipo de descuento en su prima. El impacto real recae sobre los salarios más altos del país. Generalmente, quienes perciben ingresos mensuales brutos superiores a los 5.5 o 6 millones de pesos (dependiendo de las deducciones y dependientes que logren certificar) entran en el radar de la retención.

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Es vital aclarar que para el cálculo de la retención se pueden utilizar dos metodologías:

  1. La prima se calcula de forma independiente al salario del mes)
  2. (El ingreso de todo el año anterior).

Si su empresa aplica el primer método, la prima solo tendrá retención si por sí sola supera el tope exento, lo cual beneficia a las rentas medias.

Si usted se encuentra en el grupo de colombianos con ingresos altos, existen alternativas legales para mitigar el impacto de la retención en la fuente, no solo en su salario mensual sino también en los pagos extraordinarios como las primas. La clave está en maximizar las deducciones permitidas por la ley antes de que se realice el cálculo del pago.

Elementos como los aportes voluntarios a fondos de pensiones, los ahorros en cuentas AFC (Fomento a la Construcción) y la certificación de dependientes económicos (hijos, cónyuge o padres que dependan de usted) son herramientas efectivas para disminuir la base gravable.

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