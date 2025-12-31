CANAL RCN
Economía

Esta será la multa que viene para conductores que tengan el SOAT vencido en 2026: tomen nota

El alza del salario mínimo, ajustaría el valor del comparendo

Recomendaciones para pagar el SOAT

Noticias RCN

diciembre 31 de 2025
01:41 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A medida que se acerca el inicio de un nuevo año fiscal, los conductores en Colombia deben preparar sus bolsillos para los ajustes económicos que trae consigo el 2026.

Uno de los temas que más preocupa a los propietarios de vehículos es el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), cuya vigencia es indispensable para circular legalmente por las vías del país.

Lo que deben pagar los trabajadores independientes por salud y pensión en 2026 con el nuevo salario mínimo
RELACIONADO

Lo que deben pagar los trabajadores independientes por salud y pensión en 2026 con el nuevo salario mínimo

Para el 2026, el panorama sancionatorio se vuelve más riguroso debido al incremento del salario mínimo y a nuevas determinaciones judiciales que cambian la forma en que se imponen los comparendos.

SOAT 2026: multas que se vienen por tenerlo vencido

De acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, conducir un vehículo sin el SOAT vigente o portarlo vencido constituye una infracción tipo D.2. La sanción económica para este caso está fijada en 30 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV).

Con el reciente ajuste al salario mínimo para 2026, que ha sido fijado en $1.750.905, el valor de un día de salario se sitúa aproximadamente en $58.363.

Esto significa que la multa por no tener el seguro al día asciende a $1.750.890 (valor aproximado sujeto a redondeos oficiales). Este monto representa un incremento significativo respecto a años anteriores, impactando directamente la economía de los infractores.

Cabe recordar a los conductores, que la sanción no termina con el comparendo. La ley faculta a las autoridades de tránsito para realizar la inmovilización inmediata del vehículo. Esto conlleva gastos adicionales que el conductor debe asumir:

  • Servicio de grúa: Cuyo costo varía según la ciudad y la distancia recorrida.
  • Patios (parqueadero): Una tarifa diaria que se acumula hasta que el propietario presente el SOAT vigente y pague los derechos correspondientes.

SOAT tendrá incremento para conductores en 2026

De acuerdo al comunicado de la Superfinanciera, la tarifa final para motos de bajo cilindraje, taxis y microbuses aumentará cerca del 5%, mientras que para el resto de vehículos y motocicletas el incremento será de apenas 0,38 %.

La Superfinanciera explicó que las tarifas máximas aplicables a las categorías con rango diferencial por riesgo, definidas en el Decreto 2497 de 2022 y modificado por el Decreto 2312 de 2023, deben ajustarse con base en la variación anual de la Unidad de Valor Tributario (UVT), que para 2026 fue del 5,17%.

En contraste, las demás categorías, que representan cerca del 50% del parque automotor, tuvieron un aumento moderado tras la revisión técnica y financiera que realiza periódicamente la entidad, lo que permitió limitar el ajuste a un 0,38 %.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Becas

Colombianos podrán estudiar en Hungría con becas del Icetex: así puede postularse

Lotería Cruz Roja

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 30 de diciembre de 2025

Ciberseguridad

Colombia enfrenta uno de los años más desafiantes en riesgos financieros: así buscan protegerse de fraudes

Otras Noticias

Festival de Música de Cartagena

Cody Fry se presenta gratis en el Cartagena Festival de Música 2026

El compositor y cantante estadounidense Cody Fry, nominado al Grammy y considerado uno de los máximos exponentes del pop sinfónico contemporáneo, será uno de los invitados internacionales del Cartagena Festival de Música.

Bogotá

Es oficial: Llegó a Colombia el cuarto tren del Metro de Bogotá

El convoy arribó a Colombia en los últimos días de diciembre y, en las próximas jornadas, iniciará su traslado terrestre hacia la capital.

Defensoría del Pueblo

Defensoría pide garantizar atención médica y entrega oportuna de medicamentos

Medio oriente

Médicos Sin Fronteras pide a Israel permitir su operación en Gaza y Cisjordania en 2026

Millonarios

Como un héroe despidieron a Rodrigo Ureña, tricampeón que llega a Bogotá para firmar con Millonarios