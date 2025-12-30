Lo que deben pagar los trabajadores independientes por salud y pensión en 2026 con el nuevo salario mínimo

El aumento del salario mínimo anunciado este 29 de diciembre por el presidente Gustavo Petro dejó en vilo a buena parte de la economía colombiana.

El impacto no solo se sentiría en las empresas y en el consumo, sino también en los trabajadores independientes y quienes laboran bajo contratos por prestación de servicios, que representan cerca del 40% y el 35% de la fuerza laboral del país, respectivamente.

El nuevo salario mínimo quedó fijado en $1.750.905, mientras que el auxilio de transporte subió 24,5 % y llegó a $249.095, llevando el ingreso total a $2 millones. Aunque el auxilio no hace parte de la base de cotización, el ajuste sí tendrá un efecto directo en los aportes a seguridad social de los independientes.

¿Por qué suben los aportes de los trabajadores independientes?

La normativa vigente establece que la base mínima de cotización para los trabajadores independientes debe fijarse exclusivamente con base en el salario mínimo, sin incluir el auxilio de transporte. Para 2026, esa base mínima se ubica en $1.746.882, lo que eleva automáticamente los valores a pagar por salud y pensión.

Para este grupo, el salario mínimo es clave porque define la base que deben reportar en sus cuentas de cobro, una vez realizados los pagos a pensión, salud y, cuando aplique, riesgos laborales.

Aunque la regla general indica que se cotiza sobre el 40% de los ingresos, la ley prohíbe hacer aportes por debajo de un salario mínimo legal vigente.

Así quedan los pagos con el nuevo salario mínimo

En el caso de un trabajador independiente que gana un salario mínimo ($1.750.905), la nueva base de cotización será ese mismo valor.

Con ello, el aporte a salud (12,5 %) sube a $218.863, mientras que el de pensión (16 %) queda en $280.145. En total, deberá pagar $499.008, cuando antes desembolsaba cerca de $410.000.

Estos pagos se realizan mes vencido, y se distribuyen así: salud 12,5%, pensión 16%, riesgos laborales 0,52% y caja de compensación 2%.