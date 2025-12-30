CANAL RCN
Economía

Lo que deben pagar los trabajadores independientes por salud y pensión en 2026 con el nuevo salario mínimo

El nuevo salario mínimo en Colombia eleva los aportes de salud y pensión de los trabajadores independientes en 2026. Conozca cuánto pagarán.

Lo que deben pagar los trabajadores independientes por salud y pensión en 2026 con el nuevo salario mínimo
Foto: Freepik

Noticias RCN

diciembre 30 de 2025
06:50 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El aumento del salario mínimo anunciado este 29 de diciembre por el presidente Gustavo Petro dejó en vilo a buena parte de la economía colombiana.

Valor de los dominicales y festivos en 2026: así quedaron con el nuevo salario mínimo
RELACIONADO

Valor de los dominicales y festivos en 2026: así quedaron con el nuevo salario mínimo

El impacto no solo se sentiría en las empresas y en el consumo, sino también en los trabajadores independientes y quienes laboran bajo contratos por prestación de servicios, que representan cerca del 40% y el 35% de la fuerza laboral del país, respectivamente.

Estos son los servicios que NO aumentan con el salario mínimo para 2026: téngalos en cuenta
RELACIONADO

Estos son los servicios que NO aumentan con el salario mínimo para 2026: téngalos en cuenta

El nuevo salario mínimo quedó fijado en $1.750.905, mientras que el auxilio de transporte subió 24,5 % y llegó a $249.095, llevando el ingreso total a $2 millones. Aunque el auxilio no hace parte de la base de cotización, el ajuste sí tendrá un efecto directo en los aportes a seguridad social de los independientes.

¿Por qué suben los aportes de los trabajadores independientes?

La normativa vigente establece que la base mínima de cotización para los trabajadores independientes debe fijarse exclusivamente con base en el salario mínimo, sin incluir el auxilio de transporte. Para 2026, esa base mínima se ubica en $1.746.882, lo que eleva automáticamente los valores a pagar por salud y pensión.

Los servicios que subirán en 2026 tras el nuevo salario mínimo confirmado por el Gobierno
RELACIONADO

Los servicios que subirán en 2026 tras el nuevo salario mínimo confirmado por el Gobierno

Para este grupo, el salario mínimo es clave porque define la base que deben reportar en sus cuentas de cobro, una vez realizados los pagos a pensión, salud y, cuando aplique, riesgos laborales.

Aunque la regla general indica que se cotiza sobre el 40% de los ingresos, la ley prohíbe hacer aportes por debajo de un salario mínimo legal vigente.

Así quedan los pagos con el nuevo salario mínimo

En el caso de un trabajador independiente que gana un salario mínimo ($1.750.905), la nueva base de cotización será ese mismo valor.

Con ello, el aporte a salud (12,5 %) sube a $218.863, mientras que el de pensión (16 %) queda en $280.145. En total, deberá pagar $499.008, cuando antes desembolsaba cerca de $410.000.

Estos pagos se realizan mes vencido, y se distribuyen así: salud 12,5%, pensión 16%, riesgos laborales 0,52% y caja de compensación 2%.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Subsidios

Subsidios tendrán cambios importantes para 2026 tras aumento del salario mínimo

SOAT

Suben las tarifas del SOAT en 2026: así quedan los precios para carros, motos y más vehículos

Educación

Prestigioso ranking da a conocer las ocho mejores universidades para estudiar en el 2026: anótelas

Otras Noticias

Ministerio de Salud

Ministerio de Salud anunció incremento en la UPC para régimen subsidiado y contributivo

El Ministerio de Salud indicó que el aumento del valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) superará los 11,6 billones de pesos.

Cauca

Encuentran sin vida a niña indígena que había desaparecido en Caldono, Cauca

Las comunidades indígenas apuntan a que se trataría de un asesinato. Había desaparecido a inicios de mes.

Estados Unidos

Ataque terrestre en Venezuela habría sido ejecutado por la CIA

Independiente Medellín

Independiente Medellín fichó a campeón de Libertadores para 2026: así lo hizo oficial

Año Nuevo

Rituales de Año Nuevo para atraer dinero y prosperidad: tradición y creencias