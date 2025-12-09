Negocio en Colombia se ha convertido en un 'boom' y ha tenido importante crecimiento

Farberware, la marca de ollas y sartenes más confiable por los consumidores en Estados Unidos (votada como la marca de utensilios de cocina más confiable por los compradores estadounidenses, según el estudio BrandSpark American Trust de 2022), celebra sus 125 años reforzando su apuesta en Colombia, un país donde la tradición culinaria y la preferencia por productos de alta calidad, resistencia y durabilidad convergen.

Esta reconocida marca es comercializado en Colombia por Meyer de Colombia S.A.S. subsidiaria de Meyer Corporation, líder mundial en la industria de ollas y sartenes para la cocina. La marca llegó al país a finales del 2023, cuando se estableció la subsidiaria de Meyer Colombia S.A.S. y desde ese momento ha generado más de 60 de empleos directos e indirectos en el país.

Con base en Cali, ciudad que se consolidó como Hub para Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, la compañía atiende a más de 12 países, incluyendo a Argentina, Venezuela, Ecuador Chile, Perú, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Salvador, Paraguay, República Dominicana, entre otros, a través de una plataforma comercial omni-canal.

El crecimiento exponencial que ha tenido la industria de las ollas y sarténes

Las exportaciones colombianas de ollas y sartenes crecieron con fuerza en los últimos años. Entre 2021 y 2024 aumentaron en promedio 7,5% anual en unidades, pero en valor FOB (US$) lo hicieron al 15,9% anual, reflejando una importante valorización del producto. Solo en 2024, las ventas externas alcanzaron US$29 millones, un 44% más que en 2023.

Este mayor dinamismo en valor frente al volumen se explica por el incremento en precios y el mayor valor agregado de la categoría. Un factor clave ha sido la operación de Meyer Colombia, que desde su planta en Cali procesa la materia prima y produce artículos de cocina con mayor valor agregado, impulsando así el desempeño exportador del país.

En el mercado interno, el segmento de ollas y sartenes alcanzó un valor estimado de US$144,7 millones en 2024, con una proyección de crecimiento anual del 3,2%, según el Cookware Sets Market Report 2025.

En cuanto a las importaciones, estas llegaron a US$15,3 millones en 2024, un crecimiento del 65% frente al año anterior, impulsadas en buena parte por las compras que realizó Meyer para el inicio de sus operaciones en el país.