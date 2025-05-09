Así quedó sede de reconocido supermercado que cerró operaciones en Colombia

Hace un par de semanas, Merqueo, uno de los supermercados digitales más representativos del país, comenzó a cerrar sus operaciones en Colombia. Lo que fue una promesa innovadora para el comercio electrónico, especialmente durante la pandemia, hoy vive su capítulo final tras casi una década de actividad.

Desde el anuncio de su cierre, sus tiendas físicas estarían siendo desocupadas progresivamente, marcando así un cierre definitivo de operaciones, tanto digitales como presenciales.

Así luce la sede de este reconocido mercado

Una de las sedes más representativas de la marca, ubicada en el corazón de Chapinero. Los vidrios están cubiertos con grafitis, los letreros de neón apagados y las puertas cerradas con candado, un silencioso epílogo para una de las startups más ambiciosas y disruptivas de la última década en Colombia.

El cierre de sus operaciones, que se hizo efectivo en julio de 2025, marca el fin de una era para el comercio electrónico en el país, dejando atrás una historia de crecimiento meteórico, promesas de innovación y, finalmente, un desenlace abrupto que subraya los complejos desafíos del mercado local.

La sede de Chapinero, un espacio de 100 metros cuadrados en el primer piso y 180 en el sótano, fue uno de los principales puntos neurálgicos de esta operación. Era un centro de logística y alistamiento, un enjambre de actividad donde se preparaban miles de pedidos diarios. La imagen de sus motos y furgonetas, con el distintivo logo de Merqueo, era parte del paisaje urbano, un recordatorio constante de la promesa de eficiencia y conveniencia.

Sin embargo, detrás de esa fachada de éxito, la realidad financiera era menos halagüeña. A pesar de haber atraído inversiones multimillonarias y de haber expandido sus operaciones a México y Brasil, la compañía nunca logró alcanzar el anhelado "punto de equilibrio".

La pospandemia trajo consigo un cambio de panorama. El retorno de los consumidores a las tiendas físicas y la feroz competencia de otros jugadores del mercado, como Rappi y las grandes cadenas tradicionales, erosionaron la demanda y los ingresos de Merqueo. La empresa intentó reinventarse en varias ocasiones, buscando nuevo capital y explorando modelos híbridos que combinaban la plataforma digital con la apertura de tiendas físicas, como las dos que inauguró en Bogotá en 2024

Sin embargo, estos esfuerzos no fueron suficientes para revertir la tendencia. La falta de rentabilidad persistió, los pasivos se acumularon y los intentos de reestructuración financiera, a pesar de haber logrado acuerdos con sus acreedores, no pudieron evitar el colapso final.