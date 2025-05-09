Nequi anuncia cambio clave en pagos desde el celular para millones de clientes

Nequi y Wompi, dos de los gigantes de las finanzas tecnológicas en Colombia, han anunciado el lanzamiento de una innovadora función que promete revolucionar la forma en que los pequeños y medianos comerciantes, así como los emprendedores, gestionan sus transacciones.

Se trata de la nueva herramienta que convierte un teléfono móvil en un datáfono, eliminando la necesidad de adquirir dispositivos físicos costosos y facilitando un acceso más amplio a los pagos sin efectivo.

Esta iniciativa, que ya se encuentra en fase de despliegue, busca empoderar a miles de negocios en todo el país, permitiéndoles aceptar pagos con tarjeta de crédito y débito de una manera sencilla y segura, directamente desde sus dispositivos móviles.

Ambas plataformas se han posicionado como líderes en sus respectivos campos: Nequi como una de las billeteras digitales más populares de Colombia, con millones de usuarios, y Wompi, la pasarela de pagos del Grupo Bancolombia, conocida por su robusta infraestructura y seguridad.

La nueva función, denominada “Toca y Paga”, aprovecha la tecnología NFC (Near Field Communication) que se encuentra en la mayoría de los smartphones modernos. E

El proceso es sorprendentemente simple: el comerciante, a través de su aplicación Nequi o Wompi, ingresa el monto de la venta, y el cliente simplemente acerca su tarjeta de crédito o débito con tecnología contactless (sin contacto) al teléfono del comerciante. En cuestión de segundos, la transacción se procesa y se confirma, sin necesidad de hardware adicional.

El cambio importante con la nueva función de Nequi

Tradicionalmente, la adquisición de un datáfono ha sido un obstáculo para muchos pequeños negocios debido a los costos iniciales, las tarifas de mantenimiento y los trámites burocráticos.

La nueva herramienta de Nequi y Wompi elimina estas barreras, ofreciendo una solución de bajo costo y fácil acceso. Según voceros de ambas compañías, el objetivo es llegar a la gran mayoría de comerciantes informales y formales que aún dependen exclusivamente del efectivo, brindándoles una alternativa segura, eficiente y que les permite expandir su base de clientes.

La seguridad ha sido una de las principales preocupaciones en el desarrollo de esta tecnología. Tanto Nequi como Wompi han asegurado que el sistema cumple con los más altos estándares de la industria de pagos.

Las transacciones están encriptadas de extremo a extremo, lo que significa que la información sensible del cliente, como los datos de la tarjeta, nunca queda almacenada en el teléfono del comerciante. Además, se utilizan tokenizaciones para garantizar que cada transacción sea única y segura, reduciendo significativamente el riesgo de fraude.