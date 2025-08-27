DIAN hace llamado a ciudadanos que trasladan su salario a Nequi: hay consecuencias en declaración de renta

Desde el pasado 12 de agosto, millones de colombianos han cumplido con la obligación de declarar renta ante la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales (DIAN). Como es sabido, la entidad ha dado a conocer los montos e ítems para saber si tiene que declarar renta con respecto al año gravable (2024).

Uno de los temas que más genera duda entre los contribuyentes es el de las billeteras digitales, las cuales han tenido un crecimiento enorme durante los últimos años.

La duda más común entre los ciudadanos es la movida de dinero entre cuentas propias. Algunos aseguran que mover montos de sus cuentas bancarias a la billetera digital no afecta, sin embargo, esto es un error.

DIAN advierte por movimientos de cuentas bancarias a billeteras digitales

El uso frecuente de billeteras digitales como Nequi, Daviplata o Dale!, podría obligar a los ciudadanos a presentar la declaración de renta para el año gravable 2024, que se lleva a cabo en 2025. La clave no está en el monto total del salario, sino en la suma de todas las transacciones realizadas, incluso si el dinero es el mismo que se mueve entre cuentas propias.

La entidad tributaria ha sido clara al señalar que cada ingreso que se registra en estas plataformas virtuales cuenta como una consignación independiente. Esto significa que si una persona recibe su salario en una cuenta bancaria tradicional y luego lo transfiere, parcial o totalmente, a su cuenta de Nequi para su gestión diaria, cada uno de estos movimientos suma para el cálculo final.

Vale la pena recordar que la Dian estableció una serie de criterios para determinar si una persona natural debe declarar renta. Para el año gravable 2024, se debe declarar si se cumplen con cualquiera de los siguientes topes:

Patrimonio bruto al 31 de diciembre de 2024 igual o superior a $211.793.000 (4.500 UVT).

Ingresos brutos totales iguales o superiores a $65.891.000 (1.400 UVT).

Consumos con tarjeta de crédito iguales o superiores a $65.891.000 (1.400 UVT).

Valor total de compras y consumos iguales o superiores a $65.891.000 (1.400 UVT).

Valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras iguales o superiores a $65.891.000 (1.400 UVT).

Esto dice la DIAN sobre movimientos

La Dian considera los movimientos de dinero en Nequi y Daviplata como "consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras".

Por lo tanto, si la suma total de las transferencias recibidas, ya sean provenientes de una cuenta propia, de un tercero o del salario, supera los $65.891.000 durante el año 2024, la persona estará obligada a presentar la declaración de renta.

Si un ciudadano que gana un salario de $5 millones mensuales, que por sí solo no lo obligaría a declarar renta, pero que cada mes transfiere la mitad de su sueldo a su Nequi para manejar los gastos del hogar, al final del año habrá movido $30 millones a su billetera digital, lo que sumado a los $60 millones de su cuenta bancaria de origen, le daría un total de $90 millones en consignaciones. Con esta cifra, supera con creces el tope de $65.891.000 y se ve forzado a declarar.

La Dian ha enfatizado que, si bien la obligación de declarar renta puede surgir, esto no necesariamente implica que el contribuyente deba pagar impuestos. La declaración es un ejercicio de contabilidad que le permite a la entidad fiscalizadora conocer el flujo de dinero de los ciudadanos y determinar si hay un impuesto a cargo o si, por el contrario, existe un saldo a favor.

Sin embargo, no presentar la declaración a tiempo, estando obligado a hacerlo, sí conlleva multas y sanciones por extemporaneidad, que pueden ascender hasta el 20% del valor de los ingresos o consignaciones.