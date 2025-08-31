Nequi y la nueva función que impedirá que se le 'pierda' la plata en su cuenta

Nequi, una de las aplicaciones financieras más utilizadas en Colombia, anunció el lanzamiento de ‘Tu plata en 2025’, una función que permitirá a sus más de 25 millones de usuarios conocer en detalle cómo han movido y gestionado su dinero durante el primer semestre del año. Esta herramienta no solo presenta cifras, sino que además entrega recomendaciones personalizadas para fortalecer la relación con las finanzas personales.

Según explicó María del Pilar Correa, líder de Estrategia de Negocio de Nequi, la intención es "pasar de un uso transaccional de la plata a una relación más consciente", brindando acompañamiento digital que se adapte a los diferentes perfiles financieros de cada usuario.

¿Qué es el balance financiero de Nequi y qué incluye?

El balance de Nequi 2025 clasifica a los usuarios en cuatro perfiles de acuerdo con sus hábitos de uso: Silenciosos, Exploradores, Pro y Leyenda. Esta categorización permite entregar recomendaciones específicas, desde acciones básicas como separar dinero para gastos puntuales hasta el uso de productos financieros avanzados, como créditos o seguros.

Además de la segmentación, el balance ofrece un panorama de las transacciones realizadas, los gastos más frecuentes y los productos financieros utilizados dentro de la aplicación. Solo en 2024, Nequi desembolsó más de 503.000 créditos, lo que refleja el creciente uso de la plataforma como alternativa de banca digital en Colombia.

Cómo acceder al balance en Nequi paso a paso

Para consultar esta nueva función, los usuarios deben ingresar a la aplicación y buscar la sección "Tu plata en 2025", disponible en la pantalla de inicio en el apartado Sugeridos. También puede encontrarse en el menú de Servicios o en la página web de Nequi, donde se habilita un código QR que facilita el acceso desde el celular.

El informe incluye datos como la cantidad de dinero que entró y salió de la cuenta, las categorías en las que más se gasta y los días de mayor movimiento. Cabe señalar que el resumen financiero no reemplaza los extractos oficiales, pero sí constituye una guía práctica y sin costo adicional para entender mejor la forma en que cada persona maneja su dinero.