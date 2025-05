El truco del ‘Colchón’ en Nequi para guardar su plata y no gastarla

Nequi no solo sirve para enviar o recibir dinero; también se ha convertido en una aliada para quienes desean ahorrar de manera fácil y sin complicaciones.

Una de sus funciones más populares es el llamado “Colchón”, una herramienta diseñada para ayudarle a guardar su plata sin caer en la tentación de gastarla.

Cuando usted guarda dinero en el Colchón de Nequi, este desaparece del saldo “Disponible”, es decir, no se muestra a la hora de pagar, comprar o transferir, lo cual facilita el autocontrol financiero. Como explican desde la app: “Así tu plata queda guardada y no se ve, entonces no se gasta”.

¿Cómo guardar dinero en el Colchón de Nequi?

El proceso es bastante sencillo y lo puede hacer desde su celular:

Ingrese a la app Nequi.

Pulse la opción “Servicios” en la parte inferior derecha.

Seleccione la categoría “Finanzas” y luego toque “Colchón”.

Escoja la cantidad que desea guardar y presione “Guardar”.

Active el botón “Proteger Colchón” si desea bloquear ese dinero para no gastarlo fácilmente.

Finalice tocando “Sigue”.

Además de ser intuitivo, este sistema refuerza el hábito del ahorro con pequeños pasos diarios.

¿Por qué usar el Colchón de Nequi para ahorrar?

Nequi, como aplicación financiera, ha evolucionado significativamente en Colombia. “Más de 15 millones de colombianos usan Nequi para su día a día”, destaca la plataforma.

Desde pagar facturas hasta solicitar créditos, ahora también permite que sus usuarios construyan metas de ahorro sin necesidad de abrir una cuenta bancaria tradicional.

El Colchón es ideal para quienes buscan separar dinero sin moverlo a otra entidad. Es una solución práctica, segura y diseñada para la realidad de los colombianos.