SOAT cambiaría para 2026: taxistas y motociclistas tendrían duro golpe al bolsillo

Noticias RCN conoció en primicia el documento con los cambios para el SOAT, los cuales entrarían en vigor el 1 de enero.

Noticias RCN

diciembre 22 de 2025
07:41 p. m.
La Superintendencia Financiera tendría listo el proyecto de circular que actualizaría las tarifas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) para 2026, con un incremento general del 5% a partir del 1 de enero.

Según el documento al que tuvo acceso Noticias RCN en primicia, las motocicletas de menos de 100 centímetros cúbicos experimentarían un aumento significativo. Actualmente, pagan $243.700, pero deberían desembolsar $256.240, lo que representa un incremento del 5.1%.

Aumentaría el SOAT para taxis y motos: ¿De cuánto sería?

En contraste, los propietarios de carros tendrían una noticia favorable. Los automóviles de menos de 1.500 centímetros cúbicos con una antigüedad no superior a nueve años pagarían $442.440, lo cual representa una reducción del 0.7% en comparación con el precio actual de $445.600.

La actualización tarifaria responde a factores económicos específicos. “Va a ser en costos reales de lo que tenemos este año, del orden del 5% que es la inflación acumulada de los primeros meses. Se aplica directamente a quienes reciben hoy un descuento del 50% del SOAT, que son las motos y los vehículos de transporte público”, explicó Darío Hidalgo, profesor de transporte de la Universidad Javeriana.

SOAT bajaría para carros particulares

Las motocicletas de mayor cilindraje también enfrentarán ajustes. El SOAT para aquellas de 100 a 200 centímetros cúbicos pasaría de valer $326.600 a $343.336, manteniéndose dentro del rango del incremento general establecido.

El sector del transporte público tampoco escapará a estos cambios. Los taxistas verían incrementado el valor, pues el seguro para los vehículos con una antigüedad de cero a nueve años que sean de menos de 1.500 centímetros cúbicos subiría desde $268.200 a $281.929.

Las autoridades justifican este aumento en el contexto de la siniestralidad vial. “No vemos un incremento muy grande a pesar de que sí está aumentando la siniestralidad en el orden del 5% y están aumentando las atenciones en salud por este efecto de los siniestros viales”, declaró el profesor.

