DIAN confirma importante aumento en este impuesto para colombianos: esta será la fecha en la que se regirá

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) emitió oficialmente la Circular 000005 del 16 de diciembre de 2025, a través de la cual se certifica el ajuste del Impuesto Nacional al Consumo (INC) aplicable a la entrega de bolsas plásticas. De acuerdo con el documento, la tarifa que deberán pagar los consumidores finales por cada unidad pasará de $70 en 2025 a $73 en 2026.

Este ajuste anual se fundamenta en el artículo 512-15 del Estatuto Tributario, el cual establece que la tarifa debe actualizarse cada año conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el DANE, con corte al 30 de noviembre, aproximando el resultado al peso más cercano.

La Subdirección de Estudios Económicos de la DIAN fue la encargada de realizar el cálculo técnico. Para el periodo gravable 2026, se determinó un incremento del 5,3 % respecto al valor vigente en 2025. Aunque el valor matemático exacto antes del redondeo se situó en $73,34, la normativa obliga a realizar el ajuste al peso más cercano, dejando el cobro final en $73 pesos por bolsa.

Este tributo, que nació con la Ley 1819 de 2016 como una medida de fiscalidad verde, ha mostrado una evolución constante. Mientras que en 2017 la tarifa inicial era de solo $20, para 2026 el valor se habrá más que triplicado, reflejando tanto el impacto inflacionario como la intención del Estado de desincentivar el uso de plásticos de un solo uso.

¿Cuáles tendrán incremento para el año 2026?

No todas las bolsas están sujetas a este cobro. La normativa mantiene las exclusiones para: