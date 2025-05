Nequi lanza alerta a sus usuarios: fecha y hora en la que suspenderá su servicio

Los usuarios de Nequi deberán prepararse para una breve interrupción del servicio el próximo lunes 19 de mayo de 2025, debido a una actualización programada por parte de la plataforma.

Así lo informó la billetera digital a través de su aplicación móvil, donde explicó que durante una hora no se podrá ingresar ni realizar operaciones.

¿Qué servicios estarán inhabilitados durante el mantenimiento?

“El lunes 19 de mayo, entre las 3:00 a.m. y las 4:00 a.m., haremos una actualización a la app y durante ese tiempo no podrás acceder a ella”, señaló Nequi.

Además, agregó que se trata de una actividad de mantenimiento rutinaria que busca garantizar la estabilidad y seguridad de la plataforma.

Durante la hora en que estará fuera de servicio, los usuarios no podrán realizar ningún tipo de operación dentro de la app. Esto incluye:

Envío y recepción de dinero

Pagos de servicios

Recargas móviles

Solicitud de préstamos

Consultas de saldo o movimientos.

Nequi aclaró que este tipo de tareas técnicas son necesarias para asegurar que las funcionalidades de la app operen sin contratiempos en el futuro. Por ello, hizo un llamado a sus usuarios para que planifiquen con anticipación cualquier movimiento financiero que tengan previsto hacer en esa franja horaria.

Recomendaciones para los usuarios

Aunque la suspensión será breve y en horario de madrugada, Nequi recomienda a sus clientes estar informados y tomar las medidas necesarias. “Siempre estamos mejorando para que puedas mover tu plata a tu ritmo”, añadió la empresa en su mensaje oficial.

La plataforma reanudará sus operaciones normalmente una vez finalice el mantenimiento. Se espera que el servicio se restablezca completamente a partir de las 4:00 a.m. del mismo día (19 de mayo).