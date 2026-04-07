Ahorros de colombianos crecerán más: Banco anuncia nueva tasa de rendimiento en su dinero

Nu Colombia (filial de Nubank) ha confirmado un incremento significativo en las tasas de rentabilidad para sus populares "Cajitas de ahorro". Esta decisión responde directamente a la dinámica reciente de la política monetaria y tiene como objetivo principal proteger el poder adquisitivo de sus usuarios frente a la inflación.

Según la información oficial proporcionada por la entidad financiera, el ajuste al alza en los rendimientos entrará en vigencia a partir del 9 de abril de 2026.

Los usuarios que utilicen esta funcionalidad dentro de la aplicación verán reflejado el beneficio de manera automática, manteniendo la característica de liquidez 24/7, lo que permite retirar el dinero en cualquier momento sin perder los intereses generados hasta la fecha.

Este incremento sitúa a la cuenta de ahorros de Nu como una de las más competitivas del mercado colombiano. El ajuste se da en un contexto donde el Banco de la República ha realizado movimientos en las tasas de interés de intervención (ubicándose recientemente en un 11.25%), lo que ha presionado a los neobancos a mejorar sus ofertas para captar mayor liquidez de los ahorradores.

¿Cómo funcionan las Cajitas de Nu?

Las "Cajitas" son una herramienta de organización financiera que permite a los clientes separar su dinero del saldo principal de la cuenta. Entre sus principales ventajas destacan:

Rentabilidad diaria: Los intereses se calculan y se abonan cada día sobre el saldo disponible en la cajita.

Sin montos mínimos: Los usuarios pueden empezar a generar rendimientos desde el primer peso depositado.

Disponibilidad inmediata: A diferencia de un CDT tradicional, el dinero no queda "congelado" por plazos fijos, a menos que el usuario opte por las nuevas modalidades de ahorro programado.

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Los usuarios interesados podrán verificar la nueva tasa efectiva anual (E.A.) directamente en la sección de "Ahorro" de su aplicación a partir de la fecha señalada, donde también podrán proyectar sus ganancias según el capital depositado.