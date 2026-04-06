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Suben tasas al 11,25%: esta es la razón detrás de la polémica decisión del Banco de la República

Esto ocurre en medio de la polémica por el papel del ministro de Hacienda y el impacto en la economía.

Noticias RCN

abril 06 de 2026
01:46 p. m.
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Sigue la polémica económica en Colombia luego de que el Banco de la República decidiera subir su tasa de interés al 11,25%.

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La medida se da en medio de cuestionamientos por la postura del ministro de Hacienda frente a la junta directiva del emisor, y ha generado reacciones por su impacto directo en el bolsillo de los ciudadanos.

¿Por qué el Banco de la República subió las tasas al 11,25%?

La razón principal detrás de esta decisión es el control de la inflación, es decir, evitar que los precios de bienes y servicios sigan aumentando y que el dinero pierda valor.

El economista jefe del Banco de Occidente, David Cubides, explicó el objetivo de esta política:

Con el mismo billete que tenemos, podamos comprar la misma cantidad de bienes y servicios que comprábamos en el pasado.

Sin embargo, ese equilibrio no se ha mantenido en los últimos años. Según el experto, desde hace seis años los precios han venido en aumento y la tendencia podría continuar.

Se espera que suba de hecho más en los próximos meses, esto después de decisiones como las que vimos en el mes de diciembre de los incrementos fuertes y muy marcados del salario mínimo.

Actualmente, la inflación se ubica en 5,3%, por encima del rango ideal. Ante este panorama, el Banco de la República optó por subir las tasas como una herramienta para frenar el encarecimiento de la economía.

Justamente para contener la inflación y contener el valor de las cosas en la economía, y que no tengamos entonces una depreciación muy fuerte de nuestra moneda y nos alcance para menos cada vez que vayamos a intentar comprar algún bien o servicio.

Hay mucho dinero disponible por cuenta del Gobierno

A esto se suma otro factor que presiona los precios: la alta disponibilidad de dinero en la economía.

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Ante un gasto desbordado de la administración, como ha venido siendo el caso en estos últimos cuatro años, y ante unos incrementos inmediatos como los que veíamos de salario mínimo a finales del año pasado, la inflación tiende a subir.

La meta del emisor es que la inflación se mantenga entre el 3% y el 4%, un nivel considerado estable.

En ese sentido, el aumento de tasas busca frenar el consumo y reducir la presión sobre los precios, aunque esto implique que el dinero sea más costoso y que los ciudadanos sientan un mayor impacto en créditos y gastos diarios.

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