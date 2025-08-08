Bajan las tasas de rentabilidad en NuBank y Lulo Bank: así quedarán desde agosto

Los ajustes en la tasa de intervención del Banco de la República siguen impactando a los usuarios de la banca digital en Colombia.

Aunque el Emisor decidió mantenerla en 9,25 %, varios neobancos optaron por reducir la rentabilidad que ofrecen en sus productos de ahorro. Entre ellos están NuBank y Lulo Bank, dos de las plataformas más utilizadas por los colombianos para guardar su dinero y obtener intereses.

Nuevas tasas en NuBank y Lulo Bank

En el caso de Nu Colombia, las ‘cajitas de ahorro’ pasarán de su tasa actual al 8,25 % E.A. a partir del 12 de agosto. Como compensación, la entidad lanzará un nuevo CDT a 60 días con una rentabilidad del 9,90 % E.A., pensado para quienes busquen mejores retornos a corto plazo.

Lulo Bank también reducirá la rentabilidad de sus bolsillos a 8 % E.A. Sin embargo, los clientes que tengan el plan Lulo Pro —es decir, que reciban su nómina en la cuenta o registren ingresos fijos mensuales desde $3 millones— mantendrán una remuneración de 10 % E.A.

RELACIONADO Tiempo límite que tienen los fondos de ahorro para reconocer la pensión a colombianos

Además, presentarán los ‘bolsillos programables’ (CDT) con tasas de 9,0 % a 60 días y 8,80 % a 90 días; para usuarios Lulo Pro, serán de 10,15 % y 9,90 % respectivamente.

Otros neobancos también ajustan sus condiciones

La tendencia no se limita a estas dos entidades. Ualá reducirá la remuneración de sus cuentas de ahorro a 9,25 % E.A., con un límite máximo de saldo remunerado de $10'150.000.

En contraste, Pibank y RappiPay decidieron mantener sus indicadores en 12 % y 9 % E.A., respectivamente, convirtiéndose en opciones más estables para quienes buscan preservar su rentabilidad.