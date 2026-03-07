Nueva encuesta de Social Research Center (SRC): Los jóvenes en Colombia creen en el futuro del país

El estudio, que consultó a colombianos de diversas edades, profesiones y posiciones sociales, deja en evidencia una fuerte desconexión con las instituciones tradicionales.

Mientras las ramas del poder público atraviesan una crisis de credibilidad, la ciencia y la academia se posicionan como los pilares de la sociedad. La diferencia entre la institución que genera más confianza y la que menos supera los 60 puntos porcentuales.

Institución / Sector Nivel de Confianza (Jóvenes 16-29 años) Sistema educativo 68% Comunidad científica 61% Sector tecnológico 57% Sistema judicial 12% Congreso de la República 10% Gobierno 8%

La educación: el verdadero motor de transformación social

Existe una paradoja fascinante en los datos revelados por el SRC. El 54% de los jóvenes afirma sentir ansiedad o incertidumbre al pensar en la Colombia de dentro de veinte años. Sin embargo, son el grupo demográfico que más cree en la construcción de un país diferente: ocho de cada diez imaginan una nación sostenible, dinámica, empática y llena de oportunidades.

Lejos de esperar un milagro de la clase política, la juventud ve en el conocimiento la salida a las crisis. Al ser consultados sobre qué necesita Colombia para lograr un futuro sostenible, las respuestas sorprendieron al alejarse de la digitalización absoluta (apoyada solo por el 31%). Las verdaderas prioridades son:

Nuevo sistema educativo : El 78% lo eligió como el principal motor de transformación del país.

: El 78% lo eligió como el principal motor de transformación del país. Responsabilidad ambiental: El 65% resaltó su importancia para el futuro.

El 65% resaltó su importancia para el futuro. Articulación institucional: El 59% apuesta por un trabajo conjunto entre el Estado, las empresas y la ciudadanía.

Inteligencia artificial y el futuro laboral en el país

A pesar de ser nativos digitales, los jóvenes colombianos tienen una visión realista y equilibrada sobre el mercado laboral. No rechazan la inteligencia artificial, pero están convencidos de que el futuro no pertenece exclusivamente a las máquinas.

En el ámbito profesional, el 72% considera que la tecnología asumirá principalmente las tareas rutinarias. Por otro lado, el 58% imagina un escenario donde predomine el trabajo remoto. Además, el 41% cree que las personas continuarán desempeñando sus funciones con el apoyo de sistemas de inteligencia artificial. Es destacable que apenas uno de cada cuatro encuestados piensa que su profesión desaparecerá por completo a causa de la tecnología.

Los mayores miedos: corrupción y violencia por encima de la tecnología

Paradójicamente, la mayor preocupación de la juventud no está en la automatización o la pérdida de empleos por la tecnología, sino en problemas estructurales históricos. El 74% señala la corrupción como la principal amenaza para el futuro de Colombia. A este temor le siguen la violencia y el conflicto armado (59%), el mal gobierno (48%) y la polarización política (31%).

Como contraparte, el 89% sueña con un país libre de grupos armados y narcotráfico. También priorizan el trabajo digno y la prosperidad económica (86%), el equilibrio ecológico (79%) y el respeto pleno por los derechos humanos (74%).

Estas cifras locales están alineadas con tendencias globales. La OCDE, en su informe "Gobernanza para la Juventud", advierte sobre la caída de la confianza juvenil en los gobiernos de varios países, destacando que las nuevas generaciones depositan su esperanza en instituciones de conocimiento y participación. Igualmente, organizaciones como la UNESCO y UNICEF han reiterado que la educación y la participación son factores protectores esenciales para enfrentar la ansiedad frente a la crisis climática y la transformación tecnológica.