Nueva marca de Coasmedas: transformación digital en Colombia

Esta importante renovación no solo es un cambio estético, sino el reflejo de una profunda transformación tecnológica que busca acercar la organización a sus asociados, ofreciendo servicios más ágiles, modernos e innovadores sin perder la esencia que los caracteriza.

¿Qué hay detrás de la nueva imagen de Coasmedas?

Después de más de seis décadas consolidándose como un pilar en el desarrollo de los hogares en el país, Coasmedas ha dado un paso histórico. La revelación de su nueva marca es mucho más que un ajuste de diseño gráfico; representa una evolución institucional diseñada para sintonizar con las nuevas dinámicas sociales y el mundo digital.

La renovada identidad gráfica proyecta una organización que, si bien mantiene intacta la solidez y la confianza forjadas durante 63 años, ahora se muestra con un rostro mucho más ágil y cercano.

Esta renovación representa una evolución natural de nuestra organización. Durante más de 63 años hemos construido una reputación basada en la confianza y el respaldo a nuestros asociados. Hoy damos un paso adelante para reflejar también la modernización que estamos impulsando.

Afirmó el ingeniero Carlos Herrán, gerente general de Coasmedas.

Transformación digital: la apuesta por la innovación financiera

Uno de los pilares fundamentales que justifican este cambio de marca es el robusto proceso de modernización tecnológica que ha vivido la entidad. En los últimos años, la organización no se ha quedado atrás en la carrera digital y ha implementado herramientas de vanguardia para responder a las consultas conversacionales y necesidades inmediatas de sus usuarios.

Entre las innovaciones más destacadas se encuentran:

Vinculación 100% digital para nuevos asociados.

para nuevos asociados. Implementación de múltiples medios de pago electrónicos y una moderna aplicación móvil.

Acceso ágil a productos financieros como el CDAT digital y el crédito digital.

Un novedoso ecosistema de empleabilidad impulsado por Inteligencia Artificial (IA).

Estas mejoras se traducen directamente en menos tiempo en filas, simplificación de trámites burocráticos y una experiencia de usuario altamente eficiente, respondiendo a la intención de búsqueda de un consumidor que exige inmediatez.

Beneficios y servicios para más de 40.000 asociados en Colombia

El impacto de esta transformación se mide en su alcance territorial. Actualmente, la organización agrupa a más de 40.000 asociados y tiene una fuerte presencia en 23 ciudades del territorio nacional.

A lo largo de su historia, ha sido un motor clave para que miles de personas logren hitos fundamentales en sus proyectos de vida, tales como la compra de vivienda propia, la financiación de educación superior y el impulso a nuevos emprendimientos. Con esta nueva etapa, la cobertura de sus programas de bienestar busca llegar a más regiones, integrando soluciones financieras reales con un acompañamiento integral.

CoasmedasFest y el futuro del cooperativismo en el país

Para materializar esta nueva etapa de cercanía, la entidad ha impulsado espacios como el CoasmedasFest, un gran encuentro de esparcimiento e integración que este año celebra su segunda edición. Este evento es el reflejo de cómo el modelo solidario moderno puede ir más allá de lo tradicional.

El cooperativismo continúa evolucionando. Hoy buscamos combinar la solidez de nuestra historia con nuevas formas de generar bienestar y comunidad, integrando innovación, tecnología y experiencias

Subrayó Herrán.

De cara al futuro, el objetivo es claro: consolidarse como una de las entidades líderes en experiencia digital en Colombia. La promesa de valor para las próximas décadas es mantener un modelo de servicio donde la tecnología sea el puente, pero el centro siga siendo el ser humano y el bienestar de su familia.