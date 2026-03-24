¿Quiere casa propia en Bogotá? Distrito supera los 27 mil subsidios y prioriza a las mujeres

Bogotá sigue dando pasos firmes en su política de vivienda y ya superó los 27.449 subsidios entregados en la ciudad, una cifra que refleja el avance del programa Mi Casa en Bogotá.

Bajo el liderazgo del alcalde Carlos Fernando Galán, la estrategia busca facilitar el acceso a vivienda digna, con un enfoque especial en quienes más lo necesitan.

En una nueva jornada de entregas, el Distrito otorgó 8 viviendas a familias bogotanas. Lo más llamativo es que 6 de estos hogares fueron encabezados por mujeres, quienes hoy logran cumplir el sueño de tener casa propia, luego de años de esfuerzo.

Mujeres, protagonistas en la entrega de subsidios

Uno de los puntos clave de esta política es el enfoque social que prioriza a las mujeres, especialmente a aquellas que son cabeza de hogar. Esta decisión busca reducir brechas históricas en el acceso a vivienda y fortalecer la estabilidad de miles de familias.

"Cada vivienda que entregamos es una oportunidad para transformar vidas. Que hoy la mayoría de estas viviendas sean para mujeres nos confirma que vamos por el camino correcto: el de cerrar brechas y construir una ciudad más equitativa y habitable", aseguró la secretaria del Hábitat, Vanessa Velasco.

Las viviendas entregadas se distribuyeron en dos proyectos estratégicos: Montecielo, en la localidad de Bosa, donde ya se han asignado 169 subsidios, y Parque Estación, en Rafael Uribe Uribe, con 41 subsidios otorgados en esta administración.

Resultados que consolidan el programa Mi Casa en Bogotá

Las cifras respaldan el impacto del programa. A través de iniciativas como Reactiva Tu Compra, el Distrito ha beneficiado a 9.775 hogares en total, con 1.866 subsidios entregados en 2024, 7.669 en 2025 y 240 en lo corrido de 2026.

Estos resultados muestran que la política de vivienda no solo avanza en números, sino también en impacto social. La alta participación de mujeres en las entregas refleja cómo este programa se ha convertido en una herramienta para impulsar la autonomía y mejorar la calidad de vida.

Así, Bogotá continúa consolidándose como una ciudad que apuesta por el acceso a vivienda digna, donde cada subsidio representa una nueva oportunidad para miles de familias.