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Radical decisión: estos son los exjugadores que volverán a La Casa de los Famosos

El regreso a la competencia ya fue confirmado por parte de los presentadores del programa.

Foto: Canal RCN.

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marzo 24 de 2026
05:06 p. m.
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No cabe duda de que la nueva semana dentro de La Casa de los Famosos Colombia 2026 dará un giro completamente inesperado para todos los habitantes que todavía se mantienen en la competencia.

Pese a que ningún famoso se lo espera, el ‘Jefe’ decidió que era ideal volver a revolucionar el juego con nuevas presencias en el recinto.

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¿Quiénes volverán a La Casa de los Famosos?

El anuncio fue confirmado en las horas más recientes ya que Carla Giraldo y Marcelo Cezán dieron a conocer que Marilyn Patiño, Luisa Cortina y Beba de la Cruz volverán a la casa más famosa del país para convivir una vez más con sus excompañeros de competencia.

Pese a que no se conoce si las mujeres ingresarán una vez más al juego o si se trata de una corta estadía, al parecer, su regreso podría corresponder a uno de los retos de la misma prueba de presupuesto que dará por finalizada durante la próxima gala en vivo.

Se espera que las mujeres entren este martes 24 de marzo a las 8:00 p.m. por el Canal RCN o la app oficial.

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¿Nueva pareja en La Casa de los Famosos?

Por otro lado, los participantes de la famosa competencia se han enfrentado a nuevos retos de la competencia en donde el ‘Jefe’ los ha puesto a prueba para dejar de lado sus más contundentes diferencias e integrarse en medio del espacio.

Sin embargo, algunas de estas dinámicas también han propiciado nuevos acercamientos entre varios jugadores, quienes estarían consolidando un nuevo gusto en el juego.

Se trata de Eidevin y Karola Alcendra, quienes aprovecharon la más reciente actuación escolar para simular sostener un romance entre sus demás compañeros. No obstante, los acercamientos trascendieron dicho espacio ya que ambos se dirigieron al cuarto tormenta para darse abrazos y hablar sobre el tema.

Sin embargo, dicho momento fue interrumpido por la presencia de Mariana Zapata, quien al ingresar a la habitación en ese instante se percató de que su compañero se encontraba alzando a la creadora de contenido.

Por supuesto, dicho romance ya ha sido cuestionado por cientos de internautas, quienes dejaron saber su descontento con las acciones del barranquillero al relacionarse ahora con Alcendra y no con Zapata.

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