Presidente de Rivadavia contradice a Lorenzo por convocatoria de Sebastián Villa

La controversia por la no convocatoria de Sebastián Villa a la Selección Colombia suma un nuevo capítulo tras las declaraciones del presidente de Independiente Rivadavia.

Mientras desde Argentina aseguran que el jugador sí fue llamado, en el entorno del combinado nacional persisten dudas sobre lo ocurrido.

La ausencia de Sebastián Villa en la más reciente convocatoria de la Selección Colombia ha generado un intenso debate en el entorno futbolístico.

A pocos días de los amistosos internacionales ante Croacia y Francia, el caso tomó un nuevo giro luego de que Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, afirmara que el futbolista sí había sido convocado inicialmente por el técnico Néstor Lorenzo.

Las declaraciones del dirigente argentino abrieron interrogantes sobre la información dada por parte de la Federación Colombiana de Fútbol y alimentaron la discusión sobre las verdaderas razones detrás de la exclusión del jugador.

¿Sebastián Villa fue convocado y luego descartado por la Selección Colombia?

Según Daniel Vila, el proceso de convocatoria de Sebastián Villa estaba en marcha. Incluso, aseguró que el jugador había recibido indicaciones para gestionar su visa y preparar su viaje, lo que evidenciaría una comunicación directa con el cuerpo técnico.

Le dijeron que tenía que sacarse la visa y que tenía que viajar. Ya había hablado el técnico con él para comunicarle que estaba convocado. Sin embargo, todo cambió de forma abrupta. Extrañamente volvió a llamarlo el técnico y le dijo que en esta convocatoria no iba a estar presente”,explicó el dirigente en entrevista con Win Sports.

Analistas como Juan Felipe Cadavid señalaron inconsistencias entre las versiones oficiales y lo expresado desde el club argentino. “Hay alguien que no está diciendo la verdad”, afirmó, reflejando el clima de incertidumbre.

¿Cuál es el problema de decir: lo teníamos en los planes y al final decidimos que no era sano llamarlo?, dijo Cadavid.

En la misma línea, el periodista Eduardo Luis López sugirió que el atacante sí habría estado en los planes iniciales, pero una decisión de última hora modificó la convocatoria.

¿Qué factores influyeron en la decisión de no convocar a Sebastián Villa?

Más allá del nivel futbolístico, el debate ha girado hacia posibles elementos extradeportivos. Según los analistas, la situación del jugador fuera de las canchas y la percepción pública podrían haber incidido en la determinación final.

De hecho, algunos consideran que la Federación Colombiana de Fútbol pudo haber tomado una decisión institucional para evitar controversias.

“No estamos hablando de rendimiento, sino de una situación social”, apuntó Eduardo Luis, sugiriendo que el contexto del jugador habría pesado más que su actualidad deportiva.

A medida que se acerquen nuevos compromisos del equipo nacional, el tema podría resurgir, especialmente si no se ofrece una explicación oficial que aclare lo sucedido. Por ahora, la polémica sigue alimentando el debate en el fútbol colombiano.