CANAL RCN
Deportes

Presidente de Rivadavia contradice a Lorenzo por convocatoria de Sebastián Villa

¿Fue convocado Sebastián Villa? Declaraciones desde Argentina desatan polémica en la Selección Colombia.

Sebastián Villa Independiente Rivadavia
FOTO: Sebastián Villa - IG

Noticias RCN

marzo 24 de 2026
06:36 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La controversia por la no convocatoria de Sebastián Villa a la Selección Colombia suma un nuevo capítulo tras las declaraciones del presidente de Independiente Rivadavia.

Mientras desde Argentina aseguran que el jugador sí fue llamado, en el entorno del combinado nacional persisten dudas sobre lo ocurrido.

Néstor Lorenzo rompe el silencio sobre la NO convocatoria de Sebastián Villa: esta fue la verdad
RELACIONADO

Néstor Lorenzo rompe el silencio sobre la NO convocatoria de Sebastián Villa: esta fue la verdad

La ausencia de Sebastián Villa en la más reciente convocatoria de la Selección Colombia ha generado un intenso debate en el entorno futbolístico.

A pocos días de los amistosos internacionales ante Croacia y Francia, el caso tomó un nuevo giro luego de que Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, afirmara que el futbolista sí había sido convocado inicialmente por el técnico Néstor Lorenzo.

Las declaraciones del dirigente argentino abrieron interrogantes sobre la información dada por parte de la Federación Colombiana de Fútbol y alimentaron la discusión sobre las verdaderas razones detrás de la exclusión del jugador.

¿Sebastián Villa fue convocado y luego descartado por la Selección Colombia?

Según Daniel Vila, el proceso de convocatoria de Sebastián Villa estaba en marcha. Incluso, aseguró que el jugador había recibido indicaciones para gestionar su visa y preparar su viaje, lo que evidenciaría una comunicación directa con el cuerpo técnico.

Le dijeron que tenía que sacarse la visa y que tenía que viajar. Ya había hablado el técnico con él para comunicarle que estaba convocado. Sin embargo, todo cambió de forma abrupta. Extrañamente volvió a llamarlo el técnico y le dijo que en esta convocatoria no iba a estar presente”,explicó el dirigente en entrevista con Win Sports.

Ramón Jesurún no se guarda nada y habla la polémica sobre Sebastián Villa: "no veo por qué no puede ser convocado"
RELACIONADO

Ramón Jesurún no se guarda nada y habla la polémica sobre Sebastián Villa: "no veo por qué no puede ser convocado"

Analistas como Juan Felipe Cadavid señalaron inconsistencias entre las versiones oficiales y lo expresado desde el club argentino. “Hay alguien que no está diciendo la verdad”, afirmó, reflejando el clima de incertidumbre.

¿Cuál es el problema de decir: lo teníamos en los planes y al final decidimos que no era sano llamarlo?, dijo Cadavid.

En la misma línea, el periodista Eduardo Luis López sugirió que el atacante sí habría estado en los planes iniciales, pero una decisión de última hora modificó la convocatoria.

¿Qué factores influyeron en la decisión de no convocar a Sebastián Villa?

Más allá del nivel futbolístico, el debate ha girado hacia posibles elementos extradeportivos. Según los analistas, la situación del jugador fuera de las canchas y la percepción pública podrían haber incidido en la determinación final.

De hecho, algunos consideran que la Federación Colombiana de Fútbol pudo haber tomado una decisión institucional para evitar controversias.

“No estamos hablando de rendimiento, sino de una situación social”, apuntó Eduardo Luis, sugiriendo que el contexto del jugador habría pesado más que su actualidad deportiva.

James Rodríguez destapó problema que tuvo en su debut con el Minnesota United: "Fue duro"
RELACIONADO

James Rodríguez destapó problema que tuvo en su debut con el Minnesota United: "Fue duro"

A medida que se acerquen nuevos compromisos del equipo nacional, el tema podría resurgir, especialmente si no se ofrece una explicación oficial que aclare lo sucedido. Por ahora, la polémica sigue alimentando el debate en el fútbol colombiano.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Atlético Nacional

Cruz Azul vs Atlético Nacional: hora y cómo ver el ‘Duelo de Titanes’ en Estados Unidos

Millonarios

Mamá de Santiago Castrillón agradeció apoyo de Mackalister Silva: conmovedor mensaje

Copa Sudamericana

Modelo de OnlyFans encendió la previa entre O’Higgins vs. Millonarios en Copa Sudamericana

Otras Noticias

Artistas

Escándalo: famosa cantante del género urbano fue detenida por presunta posesión de armas

Dos armas de fuego habrían sido encontradas por las autoridades en el Lamborghini de la mujer.

Accidente aéreo

Con baldes de agua, habitantes de Puerto Leguízamo apagaron el fuego y rescataron a soldados

Vecinos de Puerto Leguízamo arriesgaron su vida para rescatar a militares del avión Hércules

Subsidios

¿Quiere casa propia en Bogotá? Distrito supera los 27 mil subsidios y prioriza a las mujeres

La casa de los famosos

Radical decisión: estos son los exjugadores que volverán a La Casa de los Famosos

Millonarios

Médico reveló las causas ocultas de muerte súbita en jóvenes deportistas: ¿cuáles son?