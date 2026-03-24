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Irán anunció que permitirá el paso de "buques no hostiles" por el estrecho de Ormuz

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán dijo que tendrán paso los buques que no participen ni apoyen actos de agresión contra Irán y cumplan las normas de seguridad.

Irán anunció que permitirá el paso de "buques no hostiles" por el estrecho de Ormuz
Foto: AFP

AFP

marzo 24 de 2026
07:41 p. m.
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Irán comunicó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y a la Organización Marítima Internacional que los "buques no hostiles" podrán transitar por el estrecho de Ormuz si se coordinan con las autoridades iraníes.

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El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán envió la comunicación el domingo y posteriormente fue distribuida el martes entre los 176 miembros de la agencia marítima de la ONU en Londres, responsable de regular la seguridad y la protección del transporte marítimo internacional y de prevenir la contaminación.

"Los buques no hostiles, incluidos los que pertenezcan a otros Estados o estén asociados a ellos, podrán siempre que no participen ni apoyen actos de agresión contra Irán y cumplan plenamente las normas de seguridad declaradas beneficiarse del paso seguro por el estrecho de Ormuz en coordinación con las autoridades iraníes competentes", señala la misiva.

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