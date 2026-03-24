Irán anunció que permitirá el paso de "buques no hostiles" por el estrecho de Ormuz

Irán comunicó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y a la Organización Marítima Internacional que los "buques no hostiles" podrán transitar por el estrecho de Ormuz si se coordinan con las autoridades iraníes.

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El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán envió la comunicación el domingo y posteriormente fue distribuida el martes entre los 176 miembros de la agencia marítima de la ONU en Londres, responsable de regular la seguridad y la protección del transporte marítimo internacional y de prevenir la contaminación.

"Los buques no hostiles, incluidos los que pertenezcan a otros Estados o estén asociados a ellos, podrán siempre que no participen ni apoyen actos de agresión contra Irán y cumplan plenamente las normas de seguridad declaradas beneficiarse del paso seguro por el estrecho de Ormuz en coordinación con las autoridades iraníes competentes", señala la misiva.