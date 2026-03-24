Ministerio de Salud advirtió riesgos para la salud mental por el exceso de acetaminofén

Hay alerta entre las autoridades de salud ante la viralización, por medio de redes sociales, de un presunto reto que estaría circulando principalmente entre adolescentes y que invita a consumir cantidades desmesuradas de acetaminofén.

Por medio de un comunicado oficial, por parte del Ministerio de Salud, se dio a conocer que dichos comportamientos han derivado en intoxicaciones y podrían generar daño hepático severo o secuelas permanentes en el hígado.

Sin embargo, un nuevo comunicado de la entidad relacionó esta práctica con otros riesgos que podrían afectar la salud mental de los pacientes.

Riesgos en la salud mental por exceso de acetaminofén

Según el Ministerio de Salud, el acetaminofén es un medicamento que se utiliza principalmente para aliviar dolor y la fiebre, de modo que, su seguridad radica en la administración supervisada con las dosis recomendadas por los especialistas.

Ante la reciente identificación del reto viral que lleva a jóvenes a consumir cantidades desmesuradas del medicamento, la entidad también advirtió sobre otros efectos nocivos asociados principalmente con la salud mental.

Pese a que la evidencia científica todavía es limitada, el acetaminofén puede generar cambios emocionales como la irritabilidad, ansiedad, fluctuaciones en el estado del ánimo, somnolencia excesiva, malestar emocional general, afectación en la concentración y el rendimiento académico.

“El Ministerio reitera su compromiso con la protección de la salud de niños y adolescentes e invita a padres, cuidadores y profesionales de la salud a extremar las medidas de prevención frente a riesgos como el reto del acetaminofén”, precisó el comunicado.

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Otros efectos del exceso de acetaminofén

Así mismo, el Ministerio alertó sobre otros síntomas que se pueden presentar cuando hay un exceso en el consumo de este medicamento. Algunos de estos son lesiones hepáticas graves, daños renales, trastornos gastrointestinales como náuseas, vómitos y dolor estomacal.

“El Ministerio recomienda administrar acetaminofén solo bajo indicación médica y respetando dosis y horarios, evitar la automedicación en niños y adolescentes. Consultar de inmediato si aparecen síntomas como náuseas, vómitos, somnolencia excesiva o cambios emocionales. Promover educación y prevención sobre el uso responsable de medicamentos”, finalizó la entidad.