Dólar hoy en Colombia sorprendió: este fue el precio de cierre del 24 de marzo

El precio del dólar en Colombia volvió a ser protagonista este martes 24 de marzo de 2026, luego de una jornada con leves movimientos que reflejan estabilidad en el mercado cambiario.

Aunque la divisa registró variaciones durante el día, su comportamiento cerró prácticamente sin cambios frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM).

Durante la jornada, el dólar cerró en $3.704,22, lo que significó una ligera disminución de $4,27 frente a la TRM del día, que se ubicó en $3.704,87. Este comportamiento confirma una tendencia de estabilidad en el corto plazo, pese a las fluctuaciones que se presentaron en la negociación.

Así se movió el dólar en Colombia este 24 de marzo

A lo largo del día, la divisa tuvo un comportamiento moderado, alcanzando un precio mínimo de $3.677 y un máximo de $3.725. Estos valores reflejan un rango relativamente estrecho, lo que indica que el mercado operó sin sobresaltos significativos.

En total, se realizaron 1.830 transacciones por un monto cercano a US$1.361 millones, evidenciando una jornada con buen volumen de negociación. A pesar de esto, el precio final del dólar se mantuvo muy cercano a la TRM establecida para la fecha.

Comparación del dólar frente a otros periodos

Al analizar el comportamiento del dólar en diferentes periodos, se evidencian algunos cambios relevantes. Frente al día anterior, la moneda se mantuvo prácticamente en el mismo nivel, mientras que en comparación con la semana pasada registró un leve aumento del 0,35%, equivalente a $12,97.

Por otro lado, frente al mes anterior, el dólar subió un 0,2% ($7,51), lo que indica una tendencia ligeramente alcista en el corto plazo. Sin embargo, al revisar el comportamiento anual, la divisa muestra una caída significativa.

En comparación con el inicio de 2026, el dólar ha bajado un 1,39% ($52,21), y frente al mismo día del año anterior la reducción es más marcada, con un descenso del 11,13% ($463,95).

Estos datos reflejan un panorama mixto: estabilidad reciente, pero con una tendencia bajista en el largo plazo que sigue marcando el comportamiento del dólar en Colombia.