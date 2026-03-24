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¡Doloroso! Hablan familias de militares muertos en trágico accidente aéreo en Puerto Leguízamo

Las familias de los soldados Luis Antonio López Orozco y Janier Andrés Navarro Rangel hablaron tras confirmarse su muerte en la tragedia del Hércules.

Noticias RCN

marzo 24 de 2026
07:38 p. m.
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Las familias de los 69 uniformados fallecidos en el accidente del avión Hércules de la Fuerza Aérea en Putumayo continúan enfrentando el dolor de la pérdida, mientras esperan el traslado de los cuerpos de sus seres queridos a Catam en Bogotá.

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De los 57 militares heridos, al menos 25 permanecen en el Hospital Militar de la capital del país. Los demás en otros centros asistenciales de Bogotá y Florencia, Caquetá.

Manuel López, primo de Luis Antonio López Orozco, soldado profesional de 33 años, fallecido en la tragedia, lo describió como “una persona alegre, amable, de pueblo".

La confirmación de su muerte llegó después verificar durante horas los listados de los heridos en tres hospitales, sin encontrar su nombre. Sin embargo, cuando salió el listado oficial de los fallecidos corroboró lo que temía:

Uno entra en shock porque uno no sabe qué hacer al ver una noticia así de un familiar.

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Así fue como la familia del soldado Luis Antonio López Orozco se enteró del accidente

La familia de López Orozco conoció la tragedia alrededor de las 2:30 de la tarde del mismo día del accidente, pero no sospechaban que él viajaba en el avión.

"Fue cuando los familiares empezaron a llamarlo y no contestaba al celular. Entonces ahí fue donde se alertaron.

Tras confirmarse que el soldado López Orozco está entre las víctimas mortales, se conoció que una vez entregue su cuerpo, será trasladado a Pueblo Viejo, Magdalena, su pueblo natal, para realizar las honras fúnebres.

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Familia del soldado Janier Andrés Navarro Rengel sufre el dolor de la pérdida

En Aguachica, César, la familia del soldado profesional Janier Andrés Navarro Rangel, de 23 años, también vive momentos de profundo dolor.

El joven, experto en explosivos y miembro del grupo de paracaidistas, había contactado a su familia antes de abordar el avión, manifestando que viajaría a Bogotá y luego a Aguachica.

Esto fue lo que le pidió a su familia para cuando él llegara:

Estaba muy feliz, justamente pues habíamos hablado, él había llamado a mi tía, a mi mamá, se había comunicado antes de salir (…) pidió que le prepararan sus alimentos preferidos, además que le organizaran su habitación.

Durante los dos años de carrera militar, Navarro había mantenido comunicación constante con su madre, ofreciendo ayudarle en todo lo posible.

La comunidad del barrio Cañaveral en Aguachica, donde residía el soldado, se ha unido para acompañar a la familia mientras esperan el traslado del cuerpo.

Las honras fúnebres serán organizadas por la 5ª Brigada del Ejército. Navarro era muy apreciado tanto en su familia como en toda la comunidad donde vivía.

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