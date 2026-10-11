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Capturan a ‘Danielito’, quien controló las extorsiones en Riohacha tras caída de ‘Bendito Menor’

Las autoridades le pusieron punto final al imperio criminal de ‘Danielito’ en La Guajira.

Captura de alias Danielito en Riohacha.
Captura de alias Danielito en Riohacha. Foto: Presidente Abelardo de la Espriella.

Nicolás Martínez Sánchez

noviembre 10 de 2026
08:41 p. m.
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Por medio de sus redes sociales, el presidente Abelardo de la Espriella informó sobre la captura de un criminal en La Guajira que estaría relacionado con alias Naín o el Bendito Menor.

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La operación fue obra del Gaula de la Policía en Riohacha y el resultado fue el arresto de alias Danielito, quien pertenecía a Los JJ y Fresno Nueva Generación. Lo estaban buscando por dispararle a las viviendas, intimidar a los comerciantes con extorsiones y asesinar a un tendero el pasado 16 de junio.

¿Quién es alias Danielito?

“¡Se les acabó el tiempo de amenazas, extorsionar y asesinar! No vamos a permitir que estos criminales conviertan a La Guajira en territorio del miedo”, afirmó el mandatario.

Luego de la muerte de ‘Bendito Menor’, alias Danielito supuestamente tomó el control de las redes del microtráfico y extorsión.

Una de las operaciones recientes más importantes de la fuerza pública fue la llamada Centinela de la Patria, la cual fue protagonizada por la Dijin, Dipol, Diase de la Policía y la Fiscalía en la capital de La Guajira en la madrugada del viernes 4 de septiembre.

¿Cómo fue abatido ‘Bendito Menor’?

Los uniformados dieron de baja a Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como alias Naín o Bendito Menor, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Era uno de los objetivos prioritarios del Gobierno.

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Fue localizado hasta su lujosa vivienda en el barrio Los Olivos y, en medio de las labores, también fueron abatidos su pareja sentimental, alias La Bebecita, y dos secuaces: alias el Tío y Casiloco.

‘Bendito Menor’ era el máximo cabecilla de la subestructura Javier Cáceres de las autodefensas y su nombre tomó relevancia por el contenido que publicaba en redes sociales. Aparte de presumir sus crímenes, exhibía armas, motocicletas y un estilo de vida lujoso. Inclusive, retaba a las autoridades al decir que no podían capturarlo.

Lo estaban requiriendo por los delitos de homicidio agravado, secuestro, extorsión y concierto para delinquir agravado. Además, tenía circular roja de Interpol y era el más buscado del departamento.

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