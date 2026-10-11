En Bogotá impondrán multas usando fotos de celulares y cámaras: pilas conductores

La movilidad en Bogotá enfrenta un cambio estructural en el control de las infracciones de tránsito. El Concejo de la capital, Juan David Quintero, dio a conocer un proyecto que abre la puerta formal para que las fotos y videos capturados por la ciudadanía a través de sus teléfonos celulares, así como material recopilado por cámaras privadas y públicas, sirvan como prueba para imponer sanciones económicas a los conductores que infrinjan las normas, principalmente por mal parqueo en vía pública.

La iniciativa busca atacar uno de los problemas más recurrentes en la infraestructura vial capitalina: la invasión de andenes, cebras, zonas de prohibido parquear y carriles exclusivos de transporte masivo.

Con este mecanismo, la Secretaría Distrital de Movilidad podrá valerse del material audiovisual aportado por los ciudadanos para iniciar procesos sancionatorios.

La iniciativa fue aprobada en segundo debate en el Concejo de Bogotá y tiene como propósito fortalecer los controles frente a conductas como el estacionamiento indebido, la invasión de carriles y otras prácticas que afectan la movilidad en la ciudad.

¿Cómo funcionarían esta nueva medida?

El procedimiento no implicará un comparendo automático instantáneo únicamente por la recepción de una imagen. Para garantizar el debido proceso, el sistema operará bajo una secuencia técnica de validación antes de la notificación formal:

Captura del registro: El ciudadano toma una fotografía o graba un video claro de la infracción en vía pública utilizando su teléfono móvil o cámara de seguridad.

Carga en canal oficial: El material gráfico debe subirse a través de la plataforma o aplicación oficial que habilitará la Alcaldía Mayor de Bogotá para este fin.

Revisión técnica y legal: Un agente de tránsito certificado examina el material audiovisual para verificar que se identifiquen con claridad la placa del vehículo, el lugar exacto de la falta y el contexto de la infracción.

Validación del comparendo: Si las pruebas cumplen con todos los requisitos probatorios, la autoridad expide la orden de comparendo y la notifica al propietario registrado del vehículo.

Aunque el foco principal del proyecto está orientado a combatir el parqueo indebido, las autoridades de tránsito han señalado que el marco legal permitirá registrar diversos comportamientos que afecten la convivencia y el flujo vehicular. Entre las faltas sujetas a este tipo de reporte destacan: