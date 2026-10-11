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Rescatan en el Pacífico a músico que cayó de un crucero y estuvo nueve horas a la deriva

La temperatura del agua, por cuenta del fenómeno de El Niño, le habría permitido sobrevivir durante tanto tiempo sumergido.

Foto: Gemini AI
Foto: Gemini AI

Noticias RCN

AFP

noviembre 10 de 2026
08:34 p. m.
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Nueve horas flotando a la deriva en el océano Pacífico, a unos treinta kilómetros de la costa de California, llevaron a pensar a un pianista de 37 años que su hora había llegado.

El músico, que forma parte de la tripulación de un crucero, sobrevivió gracias al encuentro con dos pescadores que regresaban de su faena.

El episodio ocurrió el pasado viernes 6 de noviembre, cuando Grant Garrett y Sean Norton enfilaron de regreso tras pescar marlín en la isla de Santa Catalina. Fue entonces cuando, en pleno mar abierto, vieron al músico.

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Rescatistas recuerdan las primeras palabras del músico al salir del agua:

Garrett relató el momento del avistamiento a la cadena CBS News: “Me dije: es un hombre. Detengamos el barco”. Entre ambos lograron ponerlo a salvo: “Lo agarramos cada uno de un brazo para subirlo. Estaba en estado de shock absoluto”, agregó Norton, quien recuerda bien las primeras palabras del naufrago: “Gracias. Pensé que iba a morir”.

De acuerdo con los rescatistas, las condiciones térmicas del océano jugaron un papel determinante para que el pianista resistiera tantas horas en el agua. “En otro año, no habría sobrevivido”, señaló Norton al atribuir la supervivencia del musico al fenómeno de El Niño y su impacto en la temperatura de los océanos.

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¿Qué se sabe del barco en el que trabajaba el músico?

Tras el rescate, el músico —cuya identidad se mantiene bajo reserva— fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario. De acuerdo con la Guardia Costera de los Estados Unidos, el pronóstico médico es favorable y su vida se encuentra fuera de peligro. Sin embargo, las condiciones exactas de su caída siguen siendo un misterio para la prensa.

El hombre trabajaba a bordo del ‘Ovation of the Seas’, una embarcación perteneciente a la naviera Royal Caribbean, que, cuando ocurrió el accidente, iba de camino a México.

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