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Dan a conocer más de 20.000 vacantes de empleo en el país: estos son los puestos que buscan

Conozca cómo puede postularse a las miles de oportunidades de empleo que hay.

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Noticias RCN

noviembre 10 de 2026
06:06 p. m.
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Con el propósito de dinamizar el mercado laboral y ofrecer alternativas de ingresos estables de cara a la temporada de fin de año, dio inicio oficial la Empleatón Nacional 2026. Esta iniciativa, que corresponde a la cuarta edición de la Maratón de Empleo organizada por la plataforma elempleo y la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales (ACOSET), puso a disposición de los colombianos más de 20.000 vacantes formales.

La convocatoria, estructurada para mitigar las dificultades de inserción laboral en una de las épocas de mayor movimiento comercial, estará operando bajo un modelo híbrido.

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Por un lado, se habilitó una Feria Virtual 24/7 a través del portal de elempleo.com, la cual permanecerá activa de manera continua para que los aspirantes puedan postularse sin restricciones de horario desde cualquier región del país.

¿Qué puestos se buscan en estas vacantes?

El evento cuenta con la participación de más de 50 empresas líderes afiliadas a ACOSET, las cuales concentran sus requerimientos de contratación en los sectores económicos que experimentan un repunte masivo durante el cierre de año.

Entre los renglones con mayor demanda de talento humano se destacan el comercio (retail), la industria gastronómica y restaurantes, el sector de turismo y hotelería, así como las áreas de logística, operaciones, servicio al cliente y distribución.

Desde la organización se ha enfatizado que la totalidad de las plazas ofertadas cumplen rigurosamente con la normativa laboral colombiana. Esto significa que cada uno de los más de 20.000 puestos garantiza un salario digno, afiliación obligatoria al sistema de seguridad social integral (salud, pensión y ARL) y el reconocimiento pleno de las prestaciones de ley.

Este componente formal es considerado fundamental para garantizar la protección social de los trabajadores temporales e independientes que suelen incorporarse al mercado en los meses de noviembre y diciembre.

¿Cómo postularse a las vacantes de la Empleatón?

El proceso de inscripción y postulación es completamente gratuito y se gestiona de manera digital para facilitar el acceso masivo. Los interesados deben seguir una serie de recomendaciones clave para optimizar sus opciones de contratación:

  • Registro o actualización de la hoja de vida: El primer paso indispensable es ingresar a la plataforma oficial en elempleo.com, crear una cuenta o actualizar detalladamente la información de experiencia laboral, formación académica y datos de contacto. Un perfil actualizado incrementa las probabilidades de match con los algoritmos de selección de las compañías.
  • Navegación por categorías: Una vez dentro del portal de la feria, los aspirantes pueden filtrar las ofertas de acuerdo con su perfil profesional, ciudad de residencia o sector de interés.
  • Seguimiento a las transmisiones: Aprovechar los espacios informativos en vivo con expertos en recursos humanos, los cuales entregan claves y consejos prácticos para afrontar con éxito los procesos de entrevista y selección en esta temporada.
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