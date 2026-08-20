Cámaras Salvavidas: qué son, cómo funcionan y qué infracciones detectan

Bogotá inició la instalación gradual de nuevas Cámaras Salvavidas en tres de sus principales corredores viales: las avenidas Las Américas, NQS y El Dorado. Los dispositivos hacen parte de las medidas de seguridad vial destinadas a controlar comportamientos de riesgo, especialmente el exceso de velocidad.

Los puntos seleccionados fueron definidos mediante análisis técnicos que tuvieron en cuenta factores como la siniestralidad vial, los niveles de velocidad y otras conductas de riesgo. También se consideró la presencia de lugares con alta circulación de personas, entre ellos instituciones educativas y hospitales.

Los nuevos dispositivos cuentan con autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y los lugares donde serán instalados están señalizados para advertir previamente a los conductores sobre su presencia. Por ahora, la instalación será progresiva y la Secretaría Distrital de Movilidad todavía no ha informado que todos los puntos se encuentren en operación sancionatoria.

¿Qué detectan las nuevas Cámaras Salvavidas de Bogotá?

La tecnología permitirá registrar evidencias de posibles infracciones durante las 24 horas del día. Entre las conductas que pueden ser detectadas están el exceso de velocidad, transitar por sitios restringidos y situaciones relacionadas con la revisión técnico-mecánica, entre otras infracciones contempladas por el sistema.

Sin embargo, el registro de una posible infracción no significa que automáticamente se imponga una multa. De acuerdo con la información entregada sobre el funcionamiento de estos dispositivos, cada evidencia debe ser revisada y validada posteriormente por un agente de tránsito antes de que se inicie el proceso correspondiente.

¿Cuándo comenzarán a funcionar las nuevas cámaras de Bogotá?

La instalación de las nuevas Cámaras Salvavidas comenzará de manera gradual, pero la Secretaría Distrital de Movilidad aún debe informar oportunamente cuándo entrará en operación cada dispositivo. Antes de la fase sancionatoria se contempla una etapa pedagógica, por lo que los conductores deberán estar atentos a la información oficial sobre las fechas y puntos habilitados.

La implementación ocurre en un contexto de preocupación por la siniestralidad vial en Bogotá. Con corte al 31 de julio de 2026, las fatalidades derivadas de siniestros viales registraban un incremento cercano al 33 % frente al mismo periodo de 2025, según los datos citados por la Secretaría de Movilidad.

Por esa razón, las nuevas cámaras no están diseñadas únicamente como mecanismos de imposición de comparendos, sino como herramientas de gestión de la velocidad y prevención de siniestros viales. El objetivo central es reducir las conductas que incrementan el riesgo para conductores, motociclistas, ciclistas y peatones.