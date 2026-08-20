¿Por qué están apareciendo zorros en algunos conjuntos de Bogotá? La CAR reveló el curioso motivo

En la localidad de Usaquén, nororiente de Bogotá; se ha estado presentando una particular situación que despierta la curiosidad de los residentes.

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Resulta que son varios los casos de zorros que están ingresando a los conjuntos residenciales. A pesar de no causar peligro o afectar la convivencia de los vecinos, sí ha generado intriga el porqué de este fenómeno ambiental.

¿En qué parte de Bogotá están apareciendo?

Después de poner bajo conocimiento a la Secretaría de Ambiente, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) se puso manos a la obra e investigó a fondo.

Los funcionarios estuvieron recorriendo los alrededores de los puntos en donde se dieron los avistamientos. La primera pista para dar con el motivo radicó en que los lugares son cercanos a los cerros orientales, su hábitat.

Si bien se tuvo la hipótesis de una posible migración de la zona boscosa a la ciudad por incendios forestales, al comprobar se concluyó que no era así. También se descartaron contextos relacionados con tala ilegal de árboles o sequía.

¿Qué los está atrayendo?

Finalmente, dieron con la causa. Por un lado, notaron que este fenómeno no es reciente, sino que se ha presentado paulatinamente desde la pandemia.

Los zorros se apartan de los bosques y llegan a las zonas residenciales netamente por la necesidad de encontrar alimento. Los conjuntos terminan siendo su destino, dado que aquí hallan residuos orgánicos y restos de comida.

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Ahora bien, ¿su presencia implica un peligro o amenaza? Para la CAR, no es así. Al contrario, es un escenario en el cual se debe evidenciar la armonía del casco urbano con la fauna silvestre en un mismo entorno.

Asimismo, no se debe pasar por desapercibido que estos animales cumplen un rol crucial en el ecosistema. Si una persona identifica un zorro de estos, no hay que incomodarlo, sino que debe comunicarse de inmediato con las autoridades ambientales.

En aras de evitar afectaciones, la CAR instaló cámaras trampa para tener reportes precisos y rápidos sobre los avistamientos en aras de brindarles cuidado. Esto permitirá comprender con mayor profundidad esta migración.