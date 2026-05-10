Ofertas de empleo en Colombia: 760 vacantes con prestaciones de ley

La búsqueda de empleo en el país recibe un importante impulso con el anuncio de 760 vacantes disponibles en diferentes sectores económicos.

Las oportunidades laborales abarcan desde el área de la salud hasta la construcción, pasando por el sector financiero y operativo, consolidando una alternativa clave para quienes buscan incorporarse al mercado formal.

Estas son las vacantes de empleo

La caja de compensación CAFAM lidera la convocatoria con 500 puestos disponibles para diversos perfiles profesionales. Los interesados deben presentar sus hojas de vida de manera presencial en la dirección Calle 145 número 92-30, Centro Comercial Acuarela, local 04.

Desde la entidad detallaron que la demanda se concentra en múltiples frentes: "Tenemos vacantes dirigidas a diferentes sectores económicos; en el área de la salud contamos con opciones para enfermeros jefes, auxiliares de enfermería y odontólogos, entre otros".

Asimismo, dentro del sector de la construcción, CAFAM busca arquitectos y obreros para el área civil, mientras que el sector financiero requiere directores comerciales, asesores de venta y cajeros. Para posiciones operativas, hay cupos abiertos para guardas de seguridad, auxiliares de servicios generales con experiencia hospitalaria y pintores.

Por su parte, el proyecto Regiotran en Cundinamarca suma 60 vacantes adicionales a través de FACAT Activa, ubicada en la Carrera 4 número 4-86. En alianza con la Cámara de Comercio de Occidente, la entidad busca oficiales de obra con un mínimo de seis meses de experiencia. Los seleccionados recibirán un salario competitivo, prestaciones de ley y un auxilio adicional de alimentación y transporte.

En la región Caribe, la empresa A Tiempo ofrece 200 vacantes para un proyecto de construcción en la vía a Manzanillo, Serena del Mar (Cartagena). Los perfiles requeridos incluyen pañeteros, ayudantes, oficiales de estructura y acabados, oficiales fierreros y maestros de obra. El requisito indispensable es contar con dos años de experiencia certificada, y los interesados pueden postularse enviando su hoja de vida a través de WhatsApp al número 321-240-0259.

Esta iniciativa busca dinamizar la conexión entre el talento humano y los empleadores, abriendo puertas a cientos de familias que esperan mejorar sus condiciones laborales con contratos formales y estabilidad.