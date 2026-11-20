En un país donde apenas uno de cada 40 colombianos habla inglés, el Newport School, colegio de Santander, estableció una alianza académica con Oxford University Press para fortalecer la formación bilingüe de más de 600 estudiantes, desde preescolar hasta bachillerato.

La iniciativa busca que los alumnos desarrollen competencias en una segunda lengua a lo largo de toda su trayectoria escolar, mediante un modelo que combina recursos pedagógicos, plataformas digitales, evaluaciones periódicas y certificaciones internacionales.

El programa comenzará desde K4, grado dirigido a niños de cuatro años, y avanzará progresivamente hasta los niveles de bachillerato.

En esta última etapa, los estudiantes tendrán la posibilidad de presentar el Oxford Test of English (OTE), una prueba respaldada por la Universidad de Oxford y reconocida por más de 1.200 instituciones internacionales, además de ministerios de educación y empresas.

Para Aida Castañeda, rectora de Newport School, el propósito es que el aprendizaje del inglés vaya más allá de las aulas y se convierta en una herramienta que facilite el acceso a oportunidades académicas, culturales y profesionales.

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Plataformas digitales y certificaciones internacionales

El acuerdo con Oxford University Press, editorial universitaria fundada por la Universidad de Oxford, contempla la incorporación de materiales educativos y recursos tecnológicos adaptados a las diferentes etapas de desarrollo de los alumnos.

Entre las herramientas que se implementarán está Oxford English Hub, una plataforma digital que permite complementar las actividades de aprendizaje, y Oxford English Club, una biblioteca virtual que reúne 730 títulos organizados según los niveles de lectura.

El seguimiento académico también tendrá un componente de evaluación continua. Para ello, el colegio utilizará el Oxford Placement Test, instrumento que permite identificar el nivel de inglés de cada estudiante y monitorear sus avances durante el proceso formativo.

En los grados superiores, la preparación estará orientada a la presentación del Oxford Test of English, con el que los jóvenes podrán obtener una certificación de reconocimiento internacional que respalde sus competencias lingüísticas.

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El inglés como ventaja para acceder al empleo

La apuesta educativa también tiene un componente laboral. Un estudio del Centro de Estudios Económicos ANIF, junto con el British Council y la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes, encontró que un mayor dominio del inglés puede aumentar hasta en un 15,5 % la probabilidad de conseguir empleo.

El análisis también señala que la diferencia salarial puede llegar al 24,5 % entre las personas con el nivel más alto de conocimiento del idioma y aquellas que registran el más bajo.

Con esta alianza, Newport School busca preparar a sus estudiantes para competir en escenarios académicos y profesionales internacionales, con herramientas que les permitan ampliar sus posibilidades de formación universitaria y acceso al mercado laboral global.