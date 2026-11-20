La implementación de un nuevo sistema de construcción busca convertirse en una alternativa para los proyectos de vivienda de interés social (VIS) y reconstrucción en Colombia.

La tecnología permite disminuir hasta en un 50% los tiempos de construcción y generar ahorros de hasta un 20%, según las características de cada proyecto.

Se trata de la propuesta de Almapanel, desarrollado por Almasa, quien adelanta conversaciones con el Gobierno Nacional para poner su tecnología al servicio de los programas de vivienda.

¿Cuál es la tecnología que reduce costos y tiempo de construcción de viviendas VIS?

El sistema fue presentado como una alternativa para el programa Mi Casa Milagro, que reemplaza a Mi Casa Ya.

La iniciativa gubernamental contempla una primera etapa de atención a la emergencia y una segunda fase en la que se proyecta entregar cerca de 7.000 soluciones habitacionales, con prioridad para las zonas rurales.

Posteriormente, se buscaría avanzar en la recuperación de los inmuebles de más de 25.000 familias afectadas en 498 municipios de 16 departamentos.

De acuerdo con Natalia Buitrago, directora comercial de Almapanel, el método utiliza un proceso semiindustrializado que facilita el montaje de sus componentes y optimiza los tiempos de obra.

Bajo determinadas condiciones, una vivienda permanente podría levantarse en menos de dos semanas, en promedio.

¿Es segura este tipo de tecnologías para nuevas construcciones de viviendas VIS?

Además de la reducción en los plazos, la compañía destaca el comportamiento sismorresistente del sistema. Su estructura incorpora acero para reforzar los paneles y mantener unidos sus componentes.

Los muros, por su parte, se sujetan a la cimentación aproximadamente cada 30 centímetros, de acuerdo con las especificaciones de cada proyecto, con el propósito de disminuir el riesgo de desprendimientos durante un movimiento telúrico.

Buitrago explicó que el suministro de materiales para una casa puede representar una inversión desde los $13 millones. Sin embargo, aclaró que esa cifra no corresponde al costo total de construcción de la vivienda.

La tecnología ya ha sido utilizada en más de 200 viviendas, en proyectos relacionados con la Gobernación de Cundinamarca, el Consorcio Vivienda Rural Sur de Bolívar, la reconstrucción de casas VIS en Mocoa y desarrollos habitacionales en Leticia, Amazonas.

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Tecnología con certificación y materiales reciclados

Almapanel también obtuvo la certificación ISO 9001, que respalda su sistema de gestión de calidad y la estandarización de procesos orientados a la mejora continua.

En materia ambiental, incorpora alrededor de un 30 % de material reciclado y, dependiendo de las características de cada proyecto, puede contribuir al cumplimiento de criterios de certificaciones como LEED.

El sistema tiene su origen en la tecnología italiana EMMEDUE, basada en paneles con núcleo de poliestireno expandido (EPS) y mallas de acero, que cuenta con más de 45 años de trayectoria y presencia internacional.

Con esta propuesta, Almasa busca ampliar la incorporación de soluciones industrializadas en el sector colombiano y participar en los proyectos de vivienda previstos hacia 2027.

Su eventual vinculación a los programas gubernamentales dependerá del avance de las conversaciones con el Ejecutivo y de las condiciones de cada iniciativa.