Colombianos tendrán nueva billetera digital para jugar y recibir premios de lotería: así funciona

Durante los últimos días, el Grupo Gelsa, operador de la red Paga Todo, ha anunciado oficialmente el lanzamiento de TodoPay. Esta nueva billetera digital no solo busca competir en el creciente mercado de las fintech, sino que transforma la experiencia de millones de usuarios que ahora podrán jugar chance, comprar loterías y, lo más importante, recibir sus premios de forma inmediata y digital.

Históricamente, los ganadores de premios de cuantías menores debían acercarse físicamente a los puntos de venta para reclamar su dinero.

Con la llegada de TodoPay, el ecosistema digital de Paga Todo permite que los premios de chance y loterías de hasta $500.000 sean abonados directamente al saldo de la billetera.

Así funciona esta nueva billetera digital

El lanzamiento de TodoPay no es un esfuerzo aislado. La plataforma cuenta con el respaldo de Powwi, una entidad financiera del mismo grupo, y está diseñada para integrarse con Bre-B, el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República.

Esta integración asegura que los usuarios puedan mover su dinero de manera interoperable con otras entidades bancarias y billeteras digitales del país.

Mauricio Chaparro, Gerente General de Grupo Gelsa, destacó que la meta es impulsar la inclusión financiera en sectores de la población que aún dependen fuertemente del efectivo.

"Tenemos que estar preparados para enfrentar los pagos inmediatos. Nuestra red física es nuestra fortaleza, pero la digitalización es el camino para facilitar la vida de nuestros clientes", señaló el directivo.

Más allá de la comodidad para el apostador, la digitalización del chance tiene un impacto directo en las finanzas públicas. Solo en 2025, el Grupo Gelsa aportó más de $69.000 millones al sistema de salud de la Región Capital. Con TodoPay, se espera que el volumen de transacciones aumente gracias a la facilidad de uso, lo que se traduce en mayores transferencias para el bienestar social.