CANAL RCN
Economía

Colombianos tendrán nueva billetera digital para jugar y recibir premios de lotería: así funciona

La reconocida entidad, Paga Todo dio a conocer la nueva manera de recibir dinero.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

febrero 26 de 2026
07:53 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Durante los últimos días, el Grupo Gelsa, operador de la red Paga Todo, ha anunciado oficialmente el lanzamiento de TodoPay. Esta nueva billetera digital no solo busca competir en el creciente mercado de las fintech, sino que transforma la experiencia de millones de usuarios que ahora podrán jugar chance, comprar loterías y, lo más importante, recibir sus premios de forma inmediata y digital.

Históricamente, los ganadores de premios de cuantías menores debían acercarse físicamente a los puntos de venta para reclamar su dinero.

Colombianos tienen nueva billetera digital para ahorrar: así funciona
RELACIONADO

Colombianos tienen nueva billetera digital para ahorrar: así funciona

Con la llegada de TodoPay, el ecosistema digital de Paga Todo permite que los premios de chance y loterías de hasta $500.000 sean abonados directamente al saldo de la billetera.

Así funciona esta nueva billetera digital

El lanzamiento de TodoPay no es un esfuerzo aislado. La plataforma cuenta con el respaldo de Powwi, una entidad financiera del mismo grupo, y está diseñada para integrarse con Bre-B, el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República.

Esta integración asegura que los usuarios puedan mover su dinero de manera interoperable con otras entidades bancarias y billeteras digitales del país.

La decisión del Gobierno sobre cobros para Bre-B y billeteras digitales: así será la medida
RELACIONADO

La decisión del Gobierno sobre cobros para Bre-B y billeteras digitales: así será la medida

Mauricio Chaparro, Gerente General de Grupo Gelsa, destacó que la meta es impulsar la inclusión financiera en sectores de la población que aún dependen fuertemente del efectivo.

"Tenemos que estar preparados para enfrentar los pagos inmediatos. Nuestra red física es nuestra fortaleza, pero la digitalización es el camino para facilitar la vida de nuestros clientes", señaló el directivo.

Más allá de la comodidad para el apostador, la digitalización del chance tiene un impacto directo en las finanzas públicas. Solo en 2025, el Grupo Gelsa aportó más de $69.000 millones al sistema de salud de la Región Capital. Con TodoPay, se espera que el volumen de transacciones aumente gracias a la facilidad de uso, lo que se traduce en mayores transferencias para el bienestar social.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Finanzas personales

Habilitan correo para quejas de clientes por fuerte caída de Bancolombia: así puede hacerlo

Transmilenio

Feria de empleo de Transmilenio: buscan personal para 16 empresas en Bogotá

Bancolombia

Bancolombia vuelve a apagar sus servicios: reconoce que “falló” a sus clientes

Otras Noticias

La casa de los famosos

¡Siete en riesgo de quedar eliminados! Así está la placa en La Casa de los Famosos Colombia 2026

El público y los participantes tomaron decisiones en la noche del miércoles 25 de febrero. Esto fue lo que ocurrió.

Gobernación de Antioquia

Gobernación de Antioquia aprueba inversión inicial para reconstruir colegio que se cae a pedazos

El gobierno local sigue buscando recursos para que sus niños dejen de estudiar en el parque educativo y la casa de la cultura de San Francisco.

Champions League

¿Dónde y a qué hora ver el sorteo de los octavos de final de la Champions League?

México

Modelo mexicana rompió el silencio y habló del "noviazgo" con ‘El Mencho’, capo del narcotráfico abatido en Jalisco

Cuidado personal

¿Con o sin alcohol?: mejores enjuagues bucales para usar, según investigación