CANAL RCN
Economía

Bancolombia vuelve a apagar sus servicios: reconoce que “falló” a sus clientes

Bancolombia anunció una nueva suspensión de sus canales digitales y físicos desde las 9:00 p.m. y reconoció fallas en su proceso tecnológico. Esto es lo que debe saber.

Bancolombia
Foto: Bancolombia

Noticias RCN

febrero 25 de 2026
09:33 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Luego de varios días con intermitencias en sus canales digitales, la entidad anunció una nueva suspensión programada de servicios este miércoles 25 de febrero a partir de las 9:00 p.m., como parte del proceso para estabilizar su plataforma tecnológica.

Atención: Bancolombia dejará fuera de servicio canales digitales y físicos para solucionar fallas
RELACIONADO

Atención: Bancolombia dejará fuera de servicio canales digitales y físicos para solucionar fallas

“Nuestros canales no van a estar disponibles a partir de hoy 25 de febrero a las 9:00 p.m. Este paso es necesario para estabilizar nuestros servicios”, informó el banco a través de sus canales oficiales.

La medida se da en medio de un complejo ajuste técnico que comenzó tras un mantenimiento de modernización que no salió como estaba previsto.

“Fallamos a una promesa esencial”: el mensaje del banco

En una carta dirigida a sus clientes, la entidad reconoció el impacto generado por las fallas. “Hoy queremos empezar por lo más importante: fallamos a una promesa esencial. La promesa de que su dinero estaría disponible cuando lo necesitaran”, señaló la comunicación.

Según explicó Bancolombia, el inconveniente surgió durante un procedimiento de evolución tecnológica que buscaba fortalecer el “corazón” de sus sistemas para soportar más de 80 millones de transacciones diarias. Sin embargo, un error del proveedor tecnológico en la actualización de una máquina crítica obligó a reversar el proceso.

Avisan fecha en la que Nequi se separará definitivamente de Bancolombia
RELACIONADO

Avisan fecha en la que Nequi se separará definitivamente de Bancolombia

“No fue un ciberataque. El dinero y la información de todos nuestros clientes siempre estuvieron y están seguros”, aclaró el banco, insistiendo en que la seguridad no se vio comprometida.

Ahora, el nuevo apagado temporal permitirá al proveedor finalizar el alistamiento técnico. La Superintendencia Financiera está al tanto del procedimiento.

¿Cómo mover el dinero mientras los canales están suspendidos?

Mientras se realiza la intervención, Bancolombia informó que los usuarios podrán mover su dinero a través de algunas alternativas habilitadas.

Nequi y Bancolombia suspenderán servicios en estas fechas de febrero: así lo notificaron
RELACIONADO

Nequi y Bancolombia suspenderán servicios en estas fechas de febrero: así lo notificaron

En la aplicación Mi Bancolombia se podrán hacer transferencias a cuentas inscritas y no inscritas de la misma entidad. También estarán disponibles los retiros en cajeros electrónicos y corresponsales bancarios.

Los pagos con tarjetas débito físicas o virtuales seguirán funcionando. En compras físicas sin contacto se podrá pagar hasta $300.000 pesos por cliente. Para montos superiores, se deberá usar el chip en los datáfonos.

El banco reiteró su llamado a la calma y pidió paciencia a sus clientes, asegurando que este nuevo paso es clave para estabilizar completamente sus servicios y evitar nuevas interrupciones en el futuro.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 25 de febrero de 2026

Pensiones

Gobierno enfrenta críticas por borrador de decreto sobre traslado de pensiones

Turismo

Hotelería con impacto social: empresa bogotana emplea madres cabeza de hogar

Otras Noticias

México

Modelo mexicana rompió el silencio y habló del "noviazgo" con ‘El Mencho’, capo del narcotráfico abatido en Jalisco

La influencer María Julissa, quien dice vivir en Colombia, asegura que su imagen fue manipulada y atribuye las acusaciones a detractores de su pareja actual.

Engativá

Conductor atropelló a presuntos asaltantes para evitar fleteo en Engativá

La acción provocó que la motocicleta cayera al suelo, lo que facilitó que otros ciudadanos se unieran a la persecución.

Independiente Santa Fe

Escándalo en El Campín: VAR anuló gol de Santa Fe y Nacional se llevó la victoria

Cuidado personal

¿Con o sin alcohol?: mejores enjuagues bucales para usar, según investigación

Artistas

Morat consolida su dominio global con 24 conciertos agotados en su gira mundial