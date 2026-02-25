Bancolombia vuelve a apagar sus servicios: reconoce que “falló” a sus clientes

Luego de varios días con intermitencias en sus canales digitales, la entidad anunció una nueva suspensión programada de servicios este miércoles 25 de febrero a partir de las 9:00 p.m., como parte del proceso para estabilizar su plataforma tecnológica.

“Nuestros canales no van a estar disponibles a partir de hoy 25 de febrero a las 9:00 p.m. Este paso es necesario para estabilizar nuestros servicios”, informó el banco a través de sus canales oficiales.

La medida se da en medio de un complejo ajuste técnico que comenzó tras un mantenimiento de modernización que no salió como estaba previsto.

“Fallamos a una promesa esencial”: el mensaje del banco

En una carta dirigida a sus clientes, la entidad reconoció el impacto generado por las fallas. “Hoy queremos empezar por lo más importante: fallamos a una promesa esencial. La promesa de que su dinero estaría disponible cuando lo necesitaran”, señaló la comunicación.

Según explicó Bancolombia, el inconveniente surgió durante un procedimiento de evolución tecnológica que buscaba fortalecer el “corazón” de sus sistemas para soportar más de 80 millones de transacciones diarias. Sin embargo, un error del proveedor tecnológico en la actualización de una máquina crítica obligó a reversar el proceso.

“No fue un ciberataque. El dinero y la información de todos nuestros clientes siempre estuvieron y están seguros”, aclaró el banco, insistiendo en que la seguridad no se vio comprometida.

Ahora, el nuevo apagado temporal permitirá al proveedor finalizar el alistamiento técnico. La Superintendencia Financiera está al tanto del procedimiento.

¿Cómo mover el dinero mientras los canales están suspendidos?

Mientras se realiza la intervención, Bancolombia informó que los usuarios podrán mover su dinero a través de algunas alternativas habilitadas.

En la aplicación Mi Bancolombia se podrán hacer transferencias a cuentas inscritas y no inscritas de la misma entidad. También estarán disponibles los retiros en cajeros electrónicos y corresponsales bancarios.

Los pagos con tarjetas débito físicas o virtuales seguirán funcionando. En compras físicas sin contacto se podrá pagar hasta $300.000 pesos por cliente. Para montos superiores, se deberá usar el chip en los datáfonos.

El banco reiteró su llamado a la calma y pidió paciencia a sus clientes, asegurando que este nuevo paso es clave para estabilizar completamente sus servicios y evitar nuevas interrupciones en el futuro.