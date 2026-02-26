CANAL RCN
Tendencias

¡Siete en riesgo de quedar eliminados! Así está la placa en La Casa de los Famosos Colombia 2026

El público y los participantes tomaron decisiones en la noche del miércoles 25 de febrero. Esto fue lo que ocurrió.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

febrero 26 de 2026
07:30 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En la última gala principal de La Casa de los Famosos Colombia 2026, se llevó a cabo una nueva jornada de eliminación.

La dinámica que se utilizó fue sencilla: cada participante tomó un papel que contenía una instrucción y conoció cuántos puntos tenía o si no podía votar.

¿Nuevo amor en La Casa de los Famosos Colombia?: detalles del romántico momento
RELACIONADO

¿Nuevo amor en La Casa de los Famosos Colombia?: detalles del romántico momento

De esa manera, finalmente, siete participantes quedaron en riesgo de abandonar la 'casa más famosa de Colombia' y tendrán que acudir a la sala de eliminación en caso de no salvarse antes del domingo. ¿Quiénes son?

Así está la placa de nominación en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Al finalizar la jornada de nominación en La Casa de los Famosos Colombia 2026, un participante fue postulado por el líder, otro por el último eliminado, tres por la casa y dos por el público.

Esos nominados son:

  • Tebi Bernal (nominado por el líder, que es 'Campanita').
  • Yuli Ruiz (nominada por la casa).
  • Valentino Lázaro (nominado por la casa).
  • Manuela Gómez (nominada por la casa).
  • Juan Palau (nominado por el público).
  • Lorena Altamirano (nominada por el público).
  • Alejandro Estrada (nominado por el último eliminado, que fue Nicolás Arrieta).

¿Qué participantes tienen inmunidad en la presente semana de La Casa de los Famosos Colombia 2026?

En esta última semana de febrero, Lady Noriega y Juan Carlos Arango, que recientemente ingresaron a La Casa de los Famosos Colombia 2026, continúan con poder de inmunidad.

Además, 'Campanita' tampoco puede estar en riesgo de eliminación por ser el líder y Juanse Laverde también obtuvo el beneficio tras un 'poder' que recibió Lorena Altamirano.

El 'jefe' sorprendió en La Casa de los Famosos Colombia con una dura ADVERTENCIA: detalles
RELACIONADO

El 'jefe' sorprendió en La Casa de los Famosos Colombia con una dura ADVERTENCIA: detalles

Recuerde que usted puede ver durante las 24 horas La Casa de los Famosos Colombia 2026, a través de la transmisión que se emite en la App del Canal RCN.

Además, cada una de las galas se pueden visualizar en la señal principal, tras la emisión de Noticias de las 7:00 de la noche.

 

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Redes sociales

Yeferson Cossio hará fiesta en Bogotá: busca recaudar fondos para atender la emergencia en Córdoba

Artistas

Morat consolida su dominio global con 24 conciertos agotados en su gira mundial

La casa de los famosos

¿Nuevo amor en La Casa de los Famosos Colombia?: detalles del romántico momento

Otras Noticias

Gobernación de Antioquia

Gobernación de Antioquia aprueba inversión inicial para reconstruir colegio que se cae a pedazos

El gobierno local sigue buscando recursos para que sus niños dejen de estudiar en el parque educativo y la casa de la cultura de San Francisco.

Champions League

¿Dónde y a qué hora ver el sorteo de los octavos de final de la Champions League?

Se definen los cruces de los octavos de la Champions League. Prográmese para ver el sorteo en vivo.

Finanzas personales

Habilitan correo para quejas de clientes por fuerte caída de Bancolombia: así puede hacerlo

México

Modelo mexicana rompió el silencio y habló del "noviazgo" con ‘El Mencho’, capo del narcotráfico abatido en Jalisco

Cuidado personal

¿Con o sin alcohol?: mejores enjuagues bucales para usar, según investigación