¡Siete en riesgo de quedar eliminados! Así está la placa en La Casa de los Famosos Colombia 2026

En la última gala principal de La Casa de los Famosos Colombia 2026, se llevó a cabo una nueva jornada de eliminación.

La dinámica que se utilizó fue sencilla: cada participante tomó un papel que contenía una instrucción y conoció cuántos puntos tenía o si no podía votar.

De esa manera, finalmente, siete participantes quedaron en riesgo de abandonar la 'casa más famosa de Colombia' y tendrán que acudir a la sala de eliminación en caso de no salvarse antes del domingo. ¿Quiénes son?

Así está la placa de nominación en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Al finalizar la jornada de nominación en La Casa de los Famosos Colombia 2026, un participante fue postulado por el líder, otro por el último eliminado, tres por la casa y dos por el público.

Esos nominados son:

Tebi Bernal (nominado por el líder, que es 'Campanita').

Yuli Ruiz (nominada por la casa).

Valentino Lázaro (nominado por la casa).

Manuela Gómez (nominada por la casa).

Juan Palau (nominado por el público).

Lorena Altamirano (nominada por el público).

Alejandro Estrada (nominado por el último eliminado, que fue Nicolás Arrieta).

¿Qué participantes tienen inmunidad en la presente semana de La Casa de los Famosos Colombia 2026?

En esta última semana de febrero, Lady Noriega y Juan Carlos Arango, que recientemente ingresaron a La Casa de los Famosos Colombia 2026, continúan con poder de inmunidad.

Además, 'Campanita' tampoco puede estar en riesgo de eliminación por ser el líder y Juanse Laverde también obtuvo el beneficio tras un 'poder' que recibió Lorena Altamirano.

Recuerde que usted puede ver durante las 24 horas La Casa de los Famosos Colombia 2026, a través de la transmisión que se emite en la App del Canal RCN.

Además, cada una de las galas se pueden visualizar en la señal principal, tras la emisión de Noticias de las 7:00 de la noche.