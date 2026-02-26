Gobernación de Antioquia aprueba inversión inicial para reconstruir colegio que se cae a pedazos

Tras meses de súplicas y denuncias de los padres de familia y personal docente de la institución educativa de San Francisco, Antioquia, por las condiciones en las que toman clases sus niños, la Gobernación de Antioquia anunció una inversión inicial de 6.000 millones de pesos para reconstruir el colegio, que se cae a pedazos.

La noticia fue dada a conocer por la secretaria de Educación del departamento, Mónica Ospina, a unos días de que iniciara el año escolar 2026: “El gobernador aprobó unos recursos importantes, cerca de 6.000 millones de pesos para poder hacer las inversiones”.

La sede actual de la institución educativa de San Francisco tiene daños estructurales, como grietas gigantescas, y uno de sus salones se quedó sin techo; obligando a los estudiantes a tomar clases en pésimas condiciones hasta encontrar un nuevo espacio para continuar su proceso educativo.

RELACIONADO Niños han dejado de asistir a clases en Tolima porque deben arriesgar su vida para llegar al colegio

Padres celebran la iniciativa de la Gobernación:

La institución educativa de San Francisco comenzó a registrar daños en la infraestructura hace cuatro años.

Cuando tomar clases en su interior se convirtió en un peligro, los niños fueron reubicados, pero no tienen un lugar fijo que garantice su derecho a ser educados.

A veces toman clases en el parque educativo, otras en la casa de la cultura, pero suelen saltar de un lugar a otro, sin que el colegio del municipio revista una mejoría.

Aún faltan recursos para reconstruir la sede de la IE San Francisco:

La Gobernación aún sigue buscando alternativas para conseguir el 100% de los recursos necesarios para la obra, pero los padres de familia celebraron su iniciativa, con la esperanza de que sus niños terminen el colegio en condiciones dignas, sin tener que salir del municipio.

Ese es el caso de Dangela Correa, madre de una de las estudiantes de la institución educativa de San Francisco: “Gracias a Dios se dio un avance notorio y es muy gratificante para nosotros, como padres de familia”.