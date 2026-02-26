¿Dónde y a qué hora ver el sorteo de los octavos de final de la Champions League?

Todo está preparado para uno de los momentos más esperados del calendario europeo: el sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League. Con los 16 equipos ya definidos tras la disputa de los playoffs, la expectativa crece en torno a los cruces que marcarán el camino hacia la gran final del torneo más prestigioso a nivel de clubes.

El viernes 27 de febrero, desde las 6:00 a.m. (hora colombiana), la sede de la UEFA en Nyon, Suiza, será el escenario donde se definan los emparejamientos. El evento podrá seguirse en directo a través de UEFA.com y UEFA.tv, plataformas oficiales del organismo.

Los favoritos cumplen y no hubo espacio para sorpresas mayores

Entre los clasificados destacan potencias históricas como el Real Madrid y el vigente campeón, el Paris Saint-Germain, que resolvieron sus respectivas llaves sin contratiempos y aseguraron su presencia en la ronda de los 16 mejores.

La nota más llamativa de los playoffs fue la eliminación de la Juventus, que cayó ante el Galatasaray, confirmando un golpe duro para el fútbol italiano. El panorama ya venía complicado tras la sorpresiva salida del Inter de Milán, superado por el sorprendente Bodo/Glimt.

Sin embargo, la reacción llegó por parte del Atalanta, que protagonizó una remontada memorable frente al Borussia Dortmund. Tras caer 2-0 en la ida, el conjunto italiano se impuso 4-1 en el duelo de vuelta, sellando la clasificación con una goleada que evitó un desastre mayor para la Serie A en el torneo continental.

Los 16 clasificados y la expectativa del sorteo

Los ocho equipos que superaron los playoffs se suman a los ocho que terminaron en el Top 8 de la fase regular. Entre los clasificados figuran el Arsenal, Bayern Munich, Liverpool, Tottenham Hotspur, Barcelona, Chelsea, Sporting CP, Manchester City, Atlético Madrid, Newcastle United, Bayer Leverkusen, además de los ya mencionados Bodo/Glimt, Atalanta, PSG, Real Madrid y Galatasaray.

Con semejante nómina, el sorteo promete duelos de alto calibre desde esta fase. Los cruces definirán no solo el futuro inmediato de varios gigantes europeos, sino también el equilibrio de fuerzas en la recta decisiva del campeonato. La Champions entra en su etapa más exigente y cualquier emparejamiento puede convertirse en una final anticipada.