Feria de empleo de Transmilenio: buscan personal para 16 empresas en Bogotá

María Fernanda Ortiz, gerente general de Transmilenio, dio a conocer que este viernes 27 de febrero se estará llevando a cabo la primera feria de empleabilidad de la entidad en este 2026 donde están buscando personal para 16 empresas del sector privado.

Según lo expresado por la funcionaria, son más de 500 vacantes para personas interesadas en trabajar en el sistema, detallando que buscan principalmente conductores, pero que también hay vacantes para labores en diferentes áreas.

Empresas y ofertas de trabajo en feria de empleo de Transmilenio

La oferta laboral incluye cargos en oficios especializados, perfiles técnicos y operativos, conducción y áreas administrativas. Entre los puestos disponibles se encuentran operarios de producción y de aseo, auxiliares logísticos, almacenistas, soldadores, cortadores de carne, camareras, auxiliares contables y analistas de importaciones y compras.

En el sector transporte y movilidad se requieren conductores con licencia C1, C2 o C3, técnicos eléctricos y mecánicos, carroceros en distintos niveles, operadores de lavado vehicular y auxiliares de camioneta. También hay vacantes en seguridad privada como guardas, manejadores caninos, supervisores motorizados y operadores de medios tecnológicos.

El sector salud y servicios registra oportunidades para auxiliares de enfermería, enfermeros jefe, auxiliares y regentes de farmacia, auxiliares de atención al usuario y personal de mantenimiento locativo. En el ámbito comercial y financiero se buscan asesores de servicio al cliente, asesores comerciales, ejecutivos financieros, cajeros y asesores de cobranza y retención.

Entre las empresas participantes se encuentran Recursivos Serviayuda S.A.S., Quality Masivo, Este Es Mi Bus, E – Somos Fontibón, E – Masivo 10, E – Masivo 16, Summar Temporales S.A.S., Seguridad Superior, Casalimpia, Masivo Capital, Fundación Clínica Shaio, PPC S.A.S., Listos S.A.S., NEXA BPO, Vigías de Colombia, Conserjes Inmobiliarios y Somos Bogotá Usme.

¿Cuándo y dónde es la feria de empleo de Transmilenio?

La primera feria de empleabilidad de Transmilenio en 2026 se realizará este viernes 27 de febrero en el Portal Suba. La jornada iniciará a las 8:30 a. m. y se extenderá hasta las 2:00 p. m., con atención directa a los aspirantes que se acerquen con su hoja de vida actualizada.

Además de la oferta laboral, los asistentes podrán acceder a servicios y orientación por parte del Fondo Nacional del Ahorro, Capital Salud EPS y la Agencia de Empleo del SENA, entidades que brindarán información relacionada con vivienda, afiliaciones en salud y acompañamiento en procesos de búsqueda de empleo.