La decisión del Gobierno sobre cobros para Bre-B y billeteras digitales: así será la medida

El gobierno nacional anunció una decisión que podría marcar un giro para los pagos electrónicos en Colombia.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MinHacienda) reveló que modificará el proyecto de decreto sobre la retefuente a transacciones por medios digitales, y que dicha retención finalmente quedará en 0 % para ciertas billeteras y plataformas.

Según el ministro Germán Ávila Plazas y el director (e) de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) Carlos Emilio Betancourt Galeano, “la intención de nivelar las reglas del juego entre medios de pago con tarjetas débito y crédito y los sistemas electrónicos de pago de bajo valor, se mantienen, pero ya no según una retención del 1,5 % sino una retención del 0 % así se afirma el incentivo para el uso de medios digitales y electrónicos en clave de mayor transparencia y modernidad en las transacciones y pagos de las personas y empresas. Con la modificación del proyecto honra sus consignas de transparencia y equidad de la política y la gestión fiscal, escuchar la voz de los ciudadanos”.

Esta noticia contrasta con versiones previas del proyecto que planteaban aplicar una tarifa del 1,5 % a pagos digitales a través de Bre-B, billeteras como Nequi, Daviplata y otros canales electrónicos.

¿Qué significa esta retención de 0 % para usuarios y comercios?

La decisión del MinHacienda tiene implicaciones directas para millones de colombianos que ya utilizan pagos digitales a diario.

Si bien el gravamen del 1,5 % amenazaba con aumentar los costos de operación para comercios pequeños y micropagos, dejar la retención en 0 % apunta a promover la digitalización de la economía, reducir el uso del efectivo y fomentar la inclusión financiera.

Al eliminar la barrera de una nueva tarifa, se busca que usuarios y negocios sigan adoptando billeteras digitales sin freno tributario.

Este apunte va en línea con el argumento del gobierno sobre la necesidad de equidad tributaria y modernización del sistema de pagos electrónicos.

Lo que sigue con el decreto

Queda por definir cuándo entrará en vigencia, cómo serán los mecanismos técnicos para aplicarlo y si habrá excepciones o requisitos específicos (como responsabilidad frente al IVA, naturaleza del ingreso o destino de la transacción).

El MinHacienda ya aclaró que no se trata de un nuevo impuesto, sino de ajustar la norma existente para que los medios de pago digitales tengan trato similar al de tarjetas.

