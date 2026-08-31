CANAL RCN
Economía

Nueva ley de pensiones en Colombia: casos en los que NO se hereda

Estos son los casos en los que no se hereda pensión.

Foto: Freepik

Noticias RCN

agosto 31 de 2026
07:26 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Con la entrada en vigor de la Ley 2381 de 2024, norma que reformó estructuralmente el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte en Colombia, surgieron transformaciones sustanciales en el esquema de sustitución pensional y en las reglas de heredabilidad.

Aunque la figura de la pensión de sobrevivientes se mantiene como protección para el núcleo familiar dependiente, la nueva normativa fija límites estrictos y establece causales taxativas en las que familiares o parejas pierden de manera definitiva el derecho a heredar o recibir dicha mesada.

Atención, afiliados y pensionados: Colpensiones reabrió estas 12 oficinas tras el terremoto
RELACIONADO

Atención, afiliados y pensionados: Colpensiones reabrió estas 12 oficinas tras el terremoto

La reforma establece una diferenciación técnica entre las cotizaciones acumuladas en el pilar contributivo y los auxilios o beneficios asistenciales estatales.

Casos en los que NO se hereda

Las principales restricciones y causales de exclusión pensional son:

  • Incompatibilidad con los Pilares Solidario y Semicontributivo: La norma aclara que las transferencias del Pilar Solidario (renta básica para adultos mayores en condición de vulnerabilidad) y las prestaciones del Pilar Semicontributivo son beneficios de carácter personalísimo.

El parágrafo 2 del artículo 17 explicita que estos subsidios son de pago vitalicio, pero no son sustituibles por causa de muerte ni heredables bajo ninguna circunstancia.

  • Indignidad para suceder: El articulado prohíbe de forma directa la sustitución pensional a favor de cualquier persona que haya sido declarada judicialmente como indigna para suceder con respecto al causante.
¿A quiénes NO les aplica la Reforma Pensional en Colombia? Vea si está en la lista
RELACIONADO

¿A quiénes NO les aplica la Reforma Pensional en Colombia? Vea si está en la lista

Quien sea hallado responsable de conductas graves contra la vida, integridad o bienes del afiliado o pensionado queda inhabilitado para solicitar el beneficio.

  • Cónyuges o compañeros permanentes sin tiempo mínimo de convivencia: Para que la pareja del fallecido reclame la sustitución vitalicia o temporal, la legislación exige haber convivido de manera continua no menos de cinco años inmediatamente anteriores a la muerte del causante.

Si no se acredita dicho lapso de convivencia o existe prueba de separación de hecho permanente, la solicitud de herencia o asignación pensional es denegada.

  • Hijos que superan la edad límite sin condición de discapacidad: Los hijos del afiliado o pensionado pueden percibir la mesada únicamente hasta los 18 años, o hasta los 25 si demuestran estar estudiando de manera continua y dependían económicamente del causante.

Al sobrepasar los 25 años, el beneficio cesa de inmediato y no se transfiere a otros familiares, a menos que el hijo certifique una invalidez o pérdida de capacidad laboral.

  • Ausencia de dependencia económica demostrable en padres o hermanos: En los casos donde el fallecido no deje pareja ni hijos con derecho, la pensión solo podrá transferirse a los padres o a los hermanos con discapacidad. Sin embargo, la ley supedita el beneficio a la comprobación estricta de una dependencia económica absoluta.

Si los familiares cuentan con ingresos propios, empleo formal o patrimonio suficiente para su autosostenimiento, el derecho se extingue.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Servicios públicos

Barrios en Bogotá se quedarán sin agua hasta por 24 horas: estas son las zonas

Electricidad

Gobierno anuncia medidas para ahorrar energía: multa a quienes consuman más

Emprendimiento

Terremoto afectó a 2.600 trabajadores del sector BPO: empresas anuncian apoyo y oportunidades laborales

Otras Noticias

Temblor en Colombia

¿Cuánto podría tardar y cuál es el costo estimado para reconstruir el Valle del Cauca tras el sismo de 7,4?

Solo en Cali, más de 12.000 construcciones reportan daños o afectaciones tras el sismo del pasado 10 de agosto.

Bogotá

¿Qué es y cómo se hace una bichectomía? Recomendaciones antes de realizársela

En el sur de Bogotá, una mujer se practicó esta cirugía en un centro estético de garaje y falleció.

Venezuela

EE. UU. se quedaría con el 55% del petróleo de una nueva empresa en Venezuela: así funcionaría el millonario acuerdo

Artistas

Video: Orlando Liñán sufrió aparatosa caída en pleno concierto

Vuelta a España

UAE revela qué provocó la dura caída de Tadej Pogačar en La Vuelta a España