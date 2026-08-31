Nueva ley de pensiones en Colombia: casos en los que NO se hereda

Con la entrada en vigor de la Ley 2381 de 2024, norma que reformó estructuralmente el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte en Colombia, surgieron transformaciones sustanciales en el esquema de sustitución pensional y en las reglas de heredabilidad.

Aunque la figura de la pensión de sobrevivientes se mantiene como protección para el núcleo familiar dependiente, la nueva normativa fija límites estrictos y establece causales taxativas en las que familiares o parejas pierden de manera definitiva el derecho a heredar o recibir dicha mesada.

La reforma establece una diferenciación técnica entre las cotizaciones acumuladas en el pilar contributivo y los auxilios o beneficios asistenciales estatales.

Casos en los que NO se hereda

Las principales restricciones y causales de exclusión pensional son:

Incompatibilidad con los Pilares Solidario y Semicontributivo: La norma aclara que las transferencias del Pilar Solidario (renta básica para adultos mayores en condición de vulnerabilidad) y las prestaciones del Pilar Semicontributivo son beneficios de carácter personalísimo.

El parágrafo 2 del artículo 17 explicita que estos subsidios son de pago vitalicio, pero no son sustituibles por causa de muerte ni heredables bajo ninguna circunstancia.

Indignidad para suceder: El articulado prohíbe de forma directa la sustitución pensional a favor de cualquier persona que haya sido declarada judicialmente como indigna para suceder con respecto al causante.

Quien sea hallado responsable de conductas graves contra la vida, integridad o bienes del afiliado o pensionado queda inhabilitado para solicitar el beneficio.

Cónyuges o compañeros permanentes sin tiempo mínimo de convivencia: Para que la pareja del fallecido reclame la sustitución vitalicia o temporal, la legislación exige haber convivido de manera continua no menos de cinco años inmediatamente anteriores a la muerte del causante.

Si no se acredita dicho lapso de convivencia o existe prueba de separación de hecho permanente, la solicitud de herencia o asignación pensional es denegada.

Hijos que superan la edad límite sin condición de discapacidad: Los hijos del afiliado o pensionado pueden percibir la mesada únicamente hasta los 18 años, o hasta los 25 si demuestran estar estudiando de manera continua y dependían económicamente del causante.

Al sobrepasar los 25 años, el beneficio cesa de inmediato y no se transfiere a otros familiares, a menos que el hijo certifique una invalidez o pérdida de capacidad laboral.

Ausencia de dependencia económica demostrable en padres o hermanos: En los casos donde el fallecido no deje pareja ni hijos con derecho, la pensión solo podrá transferirse a los padres o a los hermanos con discapacidad. Sin embargo, la ley supedita el beneficio a la comprobación estricta de una dependencia económica absoluta.

Si los familiares cuentan con ingresos propios, empleo formal o patrimonio suficiente para su autosostenimiento, el derecho se extingue.