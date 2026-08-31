Puente de Venecia en Bogotá está a punto de quedar habilitado: ¿Qué falta?

Desde este lunes 31 de agosto, la Alcaldía de Bogotá anunció un importante avance en una relevante obra: la del puente de Venecia en el sur, correspondiente al grupo 1 de la avenida 68.

La estructura cuenta con tres ramales de 330 metros y con longitud de un kilómetro. Adicionalmente, tiene un gálibo de 5.75 metros y 14.5 metros.

¿Cómo quedará el puente de Venecia?

A nivel detallado, la zona recta tendrá dos carriles para tráfico mixto en sentido occidente-oriente y Transmilenio estará presente en ambos sentidos. El central contará con un carril para el transporte público y otro sobreancho para mixtos en sentido occidente-norte.

Por último, el puente curvo 2, tramo que está pendiente, contará con un carril para Transmilenio y uno sobreancho para tráfico mixto en sentido norte-occidente.

El avance más reciente fue la habilitación de dos de los tres ramales, lo cual permite que falte poco para que la construcción quede lista por completo. Hasta el momento, el grupo 1 tiene un 75.16 % y particularmente el puente lleva más del 95 % (98.84 %).

¿Qué falta para que esté listo?

Con respecto al transporte público, los buses de Transmilenio pasarán por el puente recto en sentido occidente-oriente y viceversa. En cambio, el tráfico mixto y los servicios de SITP transitarán por el puente central en sentido occidente-norte.

Se espera que, para finales de 2026, los vecinos finalmente puedan sacarle provecho a la totalidad del puente. El alcalde Carlos Fernando Galán indicó que el puente cambiará la movilidad en el barrio de Venecia y descongestionará la autopista Sur.

Cabe recordar que, en enero de 2024, hace dos años y casi nueve meses, la construcción estaba en el 12.94 %. Por lo tanto, en ese tiempo, se le ha puesto el acelerador.

Un detalle de la obra es su papel cultural reflejado en 3.642 metros cuadrados de murales inspirados en la fauna y flora.