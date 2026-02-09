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Importante mensaje de Delcy Rodríguez: aseguró que habrá elecciones en Venezuela

En medio de la búsqueda de la transición democrática, el tema de las elecciones marca la agenda en Venezuela.

Delcy Rodríguez sobre elecciones en Venezuela.
Delcy Rodríguez sobre elecciones en Venezuela. Foto: AFP.

Nicolás Martínez Sánchez

septiembre 02 de 2026
09:38 p. m.
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La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, hizo un importante anuncio este miércoles 2 de septiembre en torno a unas eventuales elecciones en Venezuela.

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Este 2026 ha sido un año clave para Venezuela. En la madrugada del 3 de enero, los militares de Estados Unidos efectuaron la operación Resolución Absoluta con la que lograron la histórica captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

¿Cuándo fueron las últimas elecciones en Venezuela?

Meses atrás, las autoridades norteamericanas habían anunciado una millonaria recompensa por Maduro, a quien señalaron por presuntos nexos con narcotráfico y narcoterrorismo.

El venezolano era el líder del régimen venezolano desde 2013 siendo el sucesor de Hugo Chávez. A partir de ese momento, comenzó el éxodo que hizo que millones de connacionales abandonaran el país en búsqueda de mejores oportunidades por la fuerte crisis económica marcada por la hiperinflación.

Ese 3 de enero, Maduro fue puesto a bordo del USS Iwo Jima, aunque después lo trasladaron a Estados Unidos en un avión. Actualmente, se encuentra en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York.

Delcy no fijó fecha para las elecciones

Estando tras las rejas y tras estar presente en tres audiencias, fue hasta el 30 de agosto cuando se conoció la primera imagen suya después de la operación.

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Paralelamente, Rodríguez ha sido la presidenta interina y las relaciones con Estados Unidos han mejorado considerablemente. No obstante, la administración Trump ha sido enfática en que debe haber elecciones libres, diferentes a las últimas del 28 de julio de 2024.

Fue este miércoles 2 de septiembre cuando ella se volvió a referir a este tema al asegurar que habrá elecciones cuando el país esté listo, aunque sin fijar una fecha: “No tengo dudas, habrá proceso electoral, pero en las condiciones en que Venezuela esté preparada”.

Este mensaje fue similar al expresado por Trump, quien también considera que el país sudamericano no está preparado aún para los comicios: “Los sacamos de una dictadura y nos estamos llevando muy bien con el gobierno”.

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