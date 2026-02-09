Anuncian ayudas de hasta $ 1 millón mensual para damnificados del terremoto: así funcionan

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) anunció un apoyo económico temporal para las personas que perdieron sus viviendas tras el terremoto del 10 de agosto. El beneficio se entregará durante tres meses y el monto dependerá del municipio.

Las familias que todavía no han podido regresar a sus viviendas por los daños podrán acceder a un apoyo económico temporal.

¿Cómo será la ayuda?

La ayuda contempla pagos mensuales durante tres meses para los hogares cuyas viviendas fueron destruidas o declaradas no habitables. Sin embargo, no todos recibirán la misma cantidad, dado que el valor fue establecido a partir de la categoría del municipio.

Los hogares ubicados en municipios categorías 1 y 2, junto a los distritos especiales, recibirán $ 1.050.543 mensuales. Para las categorías 3 y 4, el monto será de $ 875.452, mientras que en los municipios de categorías 5 y 6 llegará a $ 787.907.

Durante los tres meses, una familia podría recibir hasta $ 3.151.629 culminados los tres meses. El dinero será entregado por hogar y no por cada persona que lo integre. Esto, en aras de evitar duplicidades en los pagos.

¿Quiénes pueden recibir el dinero?

La ayuda no se entregará automáticamente a todas las personas afectadas por el terremoto. Uno de los principales requisitos es que la cabeza del hogar esté en el Registro Único de Damnificados (RUD).

Además, deberá demostrar ante la alcaldía correspondiente que residía en el municipio cuando ocurrió la emergencia y que la vivienda en la que vivía fue registrada oficialmente como destruida o no habitable.

Los gobiernos municipales tendrán que presentar las solicitudes ante la UNGRD y certificar los hogares cumplen con las condiciones. Posteriormente, la entidad realizará cruces de información con la Registraduría y otras bases de datos para validar la identidad de los beneficiarios.

La UNGRD también lanzó una advertencia a los damnificados debido a la circulación de mensajes fraudulentos que anuncian supuestos giros relacionados. Estos correos utilizan de manera ilegal logotipos e imágenes de la entidad y de empresas con el fin de engañar a los ciudadanos.