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Aisladores sísmicos están siendo instalados en puentes de Bogotá: ya funcionan en varias estructuras

También se incluirán en estructuras que están en construcción, como el puente curvo de la Avenida 68.

Foto: IDU
Foto: IDU

Noticias RCN

septiembre 02 de 2026
09:55 p. m.
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Tras el sismo de magnitud 7,4 registrado el pasado lunes, 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) activó un protocolo de inspección, con el que fueron revisadas 235 estructuras en Bogotá.

En todas, por suerte, se descartaron afectaciones, incluso, en las obras que se adelantan en la ciudad y, al igual que estructuras terminadas, incorporan los llamados aisladores sísmicos.

Según explicó el IDU, en diálogo con Alerta Bogotá, "son elementos que hacen parte del sistema estructural de algunos puentes para controlar la manera en la que responde la estructura cuando el terreno se mueve".

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¿Cómo funcionan los aisladores sísmicos y en qué puentes han sido instalados?

De acuerdo con la explicación del IDU, en caso de registrarse un sismo, los aisladores garantizan “que el movimiento (de la estructura) ocurra de manera controlada, desplazándose o deformándose, lo que reduce la transmisión directa del impacto en la estructura del puente".

Vigas, columnas y soportes reciben un menor impacto, al trasladar la energía del movimiento a los aisladores que, "generalmente están compuestos por capas de caucho y placas de acero que trabajan juntas".

De momento, han sido instalados en los nuevos puentes de Venecia, la glorieta elevada de la Avenida Ciudad de Cali con Avenida Las Américas y los puentes de la Avenida 68 con calle 26 y la calle 100 con Avenida Suba. Además, irán en el puente curvo de la Avenida 68 y el de la 153.

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Estructuras sismorresistentes funcionan:

Días antes, el presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), Guillermo Herrera, señaló tras una serie de reuniones con personal especializado que:

“La norma de sismo resistencia en Colombia nos da un parte de tranquilidad, las edificaciones que se construyeron a la luz de esas disposiciones de diseño tuvieron un buen comportamiento durante el sismo”.

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