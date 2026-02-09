'Juanfer' Quintero confirmó que no seguirá en la Selección Colombia tras el Mundial

Juan Fernando Quintero confirmó que no continuará en la Selección Colombia después de lo que fue la participación del combinado nacional en el Mundial 2026. Afirmó que ya le comunicó su decisión al cuerpo técnico de Néstro Lorenzo.

En diálogo con 'Saque Largo' de Win Sports, Quintero explicó qué lo llevó a dar un paso al costado y terminó por dejar claro su futuro a nivel internacional, luego de los rumores que lo rodearon a lo largo de las últimas semanas.

¿Por qué Juan Fernando Quintero decidió dejar la Selección Colombia?

El futbolista antioqueño señaló que la frustración por la eliminación del Mundial fue determinante en su decisión. “Yo dije que sí, me hacía a un costado. Sentía que había llegado mi momento. Me sentí así después de la frustración del Mundial y así lo manifesté al cuerpo técnico y a mis compañeros.

Quintero explicó que su determinación también está relacionada con su manera de entender el fútbol y que no quiere que su presencia en futuras convocatorias cierre las puertas a otros jugadores que pueden comenzar a asumir un papel importante en el equipo.

Pienso mucho en colectivo. A veces uno piensa que es bueno salir para que otro llegue. El profe sabe que lo quiero, lo aprecio y le deseo lo mejor.

El legado de Juan Fernando Quintero con la Selección Colombia

La decisión de Quintero supone el cierre de una recordada etapa con la camiseta de Colombia. El mediocampista fue protagonista durante diferentes procesos de la Selección y participó en tres Mundiales, consolidándose como uno de los futbolistas colombianos más reconocidos de su generación.

Uno de los momentos más recordados de la trayectoria de Quintero con Colombia ocurrió en el Mundial de Brasil 2014, cuando marcó ante Costa de Marfil en la fase de grupos siendo apenas un juvenil.

Quintero también fue protagonista en el Mundial de Rusia 2018, donde compitió por quedarse con el galardón a mejor gol gracias a su tanto de tiro libre por debajo de la barrera ante Japón.