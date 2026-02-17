¿Pasaje de Transmilenio podría cambiar tras decisión del Consejo de Estado sobre salario mínimo?

Luego de no llegar a un acuerdo con los empresarios y centrales obreras, el 29 de diciembre, el presidente Gustavo Petro anunció el decreto con el alza del 23.7% al salario mínimo para 2026.

Varios sectores cuestionaron la decisión, asegurando que era un incremento elevado y que habría repercusiones en la economía del país. Sumado a ello, el decreto fue demandado ante el Consejo de Estado.

Suspensión provisional del salario mínimo

Pues bien, el alto tribunal estudió las demandas y dio una importante decisión el viernes 13 de febrero. Ordenó la suspensión provisional del decreto y le dio ocho días al Gobierno para que emitiera otro.

Para ello, le pidió tener en cuenta cinco variables a la hora de cerrar el aumento porcentual del salario: IPC a noviembre de 2025 del 5.3%, meta de inflación 2026 definida en 3%, productividad, contribución de los salarios al ingreso nacional y el PIB.

Es decir, no ordenó subir o bajarle; sino emitir un decreto que contemplara estos ítems. También es importante mencionar que el Consejo de Estado no ha decidido de fondo, por lo que la medida es provisional, así como el nuevo decreto.

¿En cuánto quedó el pasaje de Transmilenio?

El alza del 23.7% influyó en la tarifa para Transmilenio, siendo una variable considerada. La Alcaldía había estimado subirle 250 pesos si había un aumento del 11% en el salario mínimo. Sin embargo, cambiaron los planes.

Al final, se concluyó que se necesitaba subirle 100 pesos más ($350), lo cual hizo que el pasaje para Transmilenio y SITP quedara en $3.550.

Con la decisión del Consejo de Estado, el alcalde Carlos Fernando Galán se refirió sobre si el pasaje podría bajar. “Si llega a haber una variación, revisaremos para hacer eventualmente un ajuste en el momento que se conozca la cifra definitiva (…) Si la variación llega a ser significativa, contemplaremos eso en la tarifa para una reducción posible”, sostuvo el mandatario en declaraciones recogidas por La FM.

