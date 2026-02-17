Confirman nuevos precios para sacar la cédula digital, registro civil y otros trámites en 2026

La Registraduría Nacional del Estado Civil ha oficializado el ajuste en las tarifas para los trámites de identificación y registro civil que rigen en el territorio colombiano y en el exterior para este 2026. Los nuevos valores, que presentan un incremento basado en la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la Unidad de Valor Básico (UVB), entrarán en vigor a partir del 1 de marzo.

El ajuste anual es una medida estandarizada que busca equilibrar los costos operativos de la entidad con la realidad económica del país.

Para este año, el incremento refleja el comportamiento inflacionario del periodo anterior, situando trámites clave como el duplicado de la cédula digital y la expedición de copias de registros civiles en nuevos rangos de precios.

Así quedaron los precios de cédula digital y otros trámites en 2026

Uno de los trámites con mayor demanda es la cédula digital, que se consolida como el documento principal para los ciudadanos. Para 2026, el costo del duplicado o la rectificación de la cédula de ciudadanía en policarbonato (que incluye la versión digital) se ha fijado en $76.100.

Es importante recordar que la expedición de la cédula digital por primera vez continúa siendo gratuita para los jóvenes que cumplen la mayoría de edad (18 años). Este beneficio busca incentivar la transición hacia tecnologías de identificación más seguras y eficientes.

RELACIONADO Registraduría dio a conocer listado de ciudadanos que ganarán un millón de pesos por trabajar 10 días

Los documentos relacionados con el estado civil y la identificación de menores también presentan variaciones. Las copias y certificados de registros civiles solicitados de manera física en las oficinas de la Registraduría o notarías tendrán un valor de $10.800. No obstante, si el ciudadano opta por la copia del registro civil en línea a través del portal web, el costo asciende a $18.250, debido a los componentes de seguridad digital y firma electrónica que validan el documento.

Por su parte, el duplicado o rectificación de la tarjeta de identidad azul biométrica para menores de edad queda establecido en $66.100.

Tabla de tarifas de los trámites para 2026