Anuncian el cierre indefinido del Parque Tayrona y suspenden el ingreso de visitantes hasta nueva orden

El Parque Nacional Natural Tayrona fue cerrado de manera indefinida por condiciones de riesgo público, según lo establece la Resolución 091 del 17 de febrero de 2026, firmada por la Dirección General de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

La decisión se produce luego de una serie de hechos registrados desde el 11 de febrero, fecha en la que se realizó una intervención en el sector de Cañaveral para imponer medidas preventivas e inhabilitar infraestructuras que la entidad catalogó como construidas de manera ilegal dentro del área protegida.

El parque se encontraba en cierre temporal por descanso ambiental entre el 1 y el 15 de febrero, conforme a lo establecido previamente.

¿Por qué anunciaron el cierre indefinido del Parque Tayrona?

De acuerdo con la resolución, la diligencia del 11 de febrero no solo consistió en la inhabilitación de estructuras, sino también en el levantamiento de elementos materiales probatorios por parte de autoridades judiciales, dentro de investigaciones relacionadas con el uso y ocupación indebida de áreas de especial importancia ecológica y otros delitos conexos.

Tras esa intervención, la Oficina de Gestión del Riesgo reportó la difusión de videos en redes sociales con amenazas directas contra la jefe del área protegida.

También se documentaron actos intimidatorios en los ingresos al parque, donde se habría impedido el acceso del personal y se les habría solicitado retirarse los uniformes.

El 16 de febrero, desde horas de la mañana, se inició un bloqueo en el punto de ingreso del sector El Zaino por parte de algunos miembros de comunidades locales e indígenas.

Según el documento oficial, se impidió el ingreso del personal vinculado al parque, se realizaron cobros no autorizados y se permitió el acceso de visitantes sin las garantías establecidas por la entidad.

Posteriormente, hacia el mediodía, se registraron protestas y bloqueos adicionales en los sectores de Calabazo y Neguanje. Estos hechos obligaron al personal de Parques Nacionales a abandonar las instalaciones, interrumpiendo el control institucional en los accesos.

Anuncian el cierre indefinido del Parque Tayrona

Ante este panorama, Parques Nacionales ordenó el cierre total del Tayrona y prohibió el ingreso de visitantes y prestadores de servicios ecoturísticos hasta que se evidencie una mejora en las condiciones de gobernanza y seguridad, respaldada por un concepto técnico favorable de la Oficina de Gestión del Riesgo.

La entidad convocó al Ministerio del Interior, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gobernación del Magdalena, Alcaldía de Santa Marta y demás autoridades competentes para acompañar la ejecución y verificación del cumplimiento de la medida.

El cierre se mantendrá vigente hasta que se superen las condiciones que dieron origen a la decisión administrativa.